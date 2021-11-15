【周末好去處】鑽入青衣隱世村校　免費入場欣賞村校主題藝術展覽

▲ 香港村校主題藝術展覽，讓人認識昔日它們的歷史和傳統。

每人也有一套屬於自己的校園回憶，校歌可說是聯繫着母校各屆畢業生的共同鑰匙。香港除了有人才輩出的名校，村校也曾經如雨後春筍般出現，這個《歌山水樹人：村校記憶展》，透過舊生分享、文物展示及一首首校歌，將昔日的村校歷史及故事呈現眼前。

村校盛載着無數人的成長記憶，1950年代單在新界已有多達300間，可惜逾半個世紀以後，香港村校卻逐漸消亡，如今只餘約20間。長春社文化古蹟資源中心（CACHe）特意展開「香．校變奏」計劃－《歌山水樹人：村校記憶展》，讓城市人不要遺忘珍貴的本土歷史，讓昔日的村校故事重現眼前。

▲ 就讀村校的舊生（左起）梁輝、陳燕霞及盧永安，分享了昔日的校園生活及趣事。（張頌婷攝）

認識香港村校

CACHe與曾於2019年策劃《有你有我有田有山有水有意》村校校歌展的「香村」團隊合作，延續探索香港村校的記憶。「香．校變奏」計劃為期兩年，團隊將歷史與藝術結合，以村校校歌連結社區及共享藝術，走訪多間村校，採集校歌與口述歷史，配合藝術教育工作坊，將藝術成果呈現出來。

今次團隊策劃的《歌山水樹人：村校記憶展》，展示香港5間村校的歷史、文物及小故事，展期由即日起至27日，於青衣漁民子弟學校舊址舉辦。青衣漁民子弟學校為其中一間展覽中介紹的村校，位於青衣聖保祿村的後方山上，於1990年廢校，原址變成了教會用地。

展覽設有室內主展館及戶外展場，前者的「鄉校．變奏」敘述了香港村校發展史；「歌山水樹人」則簡介青衣公立學校、青衣漁民子弟學校、葵涌公立學校、大欖涌公立學校和橫洲公立學校5間村校，展出成績表、舊班相及畢業證書等珍貴文物。原來以前有農業及尺牘科，讓學生學習種植及撰寫書信，這些教材都見證時代的變遷。

▲ 《歌山水樹人︰村校記憶展》的策展人黃競聰及史嘉茵，將很多村校獨有的特色娓娓道來。（張頌婷攝）

村校獨有科目文化

大會請來了3位村校舊生分享往事，其中橫洲公立學校的陳燕霞（Vivian）回憶當年：「記得以前學校在元朗租了一塊田，舉行蔬菜種植活動及比賽，讓學生有機會正式學習農耕，回家可幫忙農務，我也在田種過矮瓜。而且於傳統節慶時，更會全校一起參加打醮，是現今學校不會有的課外活動。」

小時候就讀青衣公立學校的盧永安（Johnny）亦說：「學校對出就是球場，每逢真君誕及天后誕有戲棚，一整天大鑼大鼓，因為太嘈不能上課，於是我們學校就會放10日假。我與同學們最喜歡在棚下穿梭，更在場賣汽水給觀眾賺零用錢！」

▲ 青衣漁民子弟學校舊生梁輝，在昔日課室門前留影，憶起不少往事。（張頌婷攝）

難忘野孩子課外活動

原來一眾村校學生，對校園生活最難忘的情節，還是放學後的一連串活動：踢波、游泳、放風箏等。跟Johnny份屬兒時好友、青衣漁民子弟學校舊生梁輝（Michael）也說：「我最愛踢波，不時打破學校的玻璃窗，又喜歡在校外的一條渠中釣泥鯭。以前附近有一間幼稚園，有個法籍修女經常為我們這區的小朋友安排畫畫、繡花等玩意，免費給我們參與。」

在展場中的記憶地圖，就可一眼看到不同村校的文化及課外活動。本地著名插畫家Stella So，聆聽過舊生的口述故事後，與他們一同畫成5幅地圖，很多生活點滴也令她充滿想法。「村校跟城市人好像有點距離感，聽過他們的分享後，就能感受到當中的生氣及力量。在他們的眼中所有風景也不一樣，今天的高樓大廈，是以前的汪洋大海，也是小朋友們的遊樂場。」

▲ Stella笑說青衣漁民子弟學校特別奔放，一放學就通山跑、跳落水。（張頌婷攝）

村校校歌揭秘

今次展覽以校歌作為串連，場內亦有5首村校校歌的錄音帶給參觀者聆聽。策展人史嘉茵建議可留意歌詞：「每間學校的校歌多以校內外環境作為靈感，用上典雅秀麗的詞彙去表達，如漁民子弟學校校歌有一句『浩瀚汪洋深又廣』，刻劃出學校的靈魂，又切合學生的身份。我們還發現到，葵涌公立學校的校歌原來出由培英學校，而橫洲公立學校竟跟德國國歌相似，極為有趣。」

走到副展館，則可看到舊生們重回母校門前，親自獻唱校歌的影片。昔日的小學生，到今天已變成中年男女，但唱着校歌時的神氣及自豪，即使校舍面貌不再，亦能感到精神猶存。

▲ 短片中舊生親自唱出母校校歌，情感深厚。（張頌婷攝）

村校聯乘傳統工藝

戶外展場亦有一系列《漁事說》聲音導航，由舊生訴說往日小插曲，憶起校門、秘密角、小賣部等趣事，以故事遊走校園。另外由故事人雄仔叔叔與音樂藝術家劉子斌擔任導師，與小學生一起創作的《我的社區．我的校歌》，是小學藝術教育工作坊中學生創出的詩句，譜成三首歌曲，參觀者也不妨細聽。

而是次展覽的重頭戲，則是由視覺藝術家周俊輝與花牌師傅蔡榮基合力創作的大型花牌，以村校校歌為創作概念，蔡師傅的傳統手藝糅合周俊輝的當代創意，設計出一個以海洋為主題的花牌，並加入了有手作風格的海螺，一轉動即傳來海浪的沙沙聲，帶出青衣漁民子弟學校的海洋氣息。

▲ 變奏版花牌放於校舍前，呼應青衣漁民子弟學校的大海文化。（張頌婷攝）

《歌山水樹人：村校記憶展》

地址：青衣青敬路聖保祿村青衣漁民子弟學校舊址

查詢電話：2291 0238

展期：即日起11月27日，逢星期日休息（只限已預約人士參觀）

開放時間：星期一至五3pm-6pm，星期六11am-6pm

預約網址：cache.org.hk/blog/hab_exhibition2021