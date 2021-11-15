【枉為人師】補習老師體罰學生打斷藤條迫互毆　家長心痛：留下一世陰影

▲ 台灣一名補習老師被指體罰學生及迫他們互毆，導致學生滿身傷痕。

台灣日前發生一宗懷疑虐兒案，屏東萬丹一名補習老師被指體罰學生，打至藤條斷掉，又教唆學生拿棍互毆，令小朋友面部、手部受傷。受害女童親屬得悉事件後立即報警，並在網上爆料，提醒其他家長多加留意補習班情況。

補習老師教唆學生互毆

有網民日前在Facebook群組「屏東縣萬丹鄉交流地」發文，指其姪女遭屏東萬丹一名補習老師體罰，對方在11月7日承認打過小朋友。翌日晚上6時，家長再次約老師說明事件，對方卻改口不認打人。然而姪女指老師用藤條打他們，3枝藤條中更有1枝打到斷掉。

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補習老師除了親自下手之外，還教唆學生打其他同學。樓主指老師叫初中及高中生輪流打姪女，「抓她的頭髮、打巴掌、用拳頭及棍子打臉」，過程達3個多小時。老師又叫學生拿棍互毆，並警告他們不要對外聲張：

不能告訴家長，否則來補習班會被打得更慘。

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家長：留下一輩子陰影

樓主指事件「造成孩子一輩子的陰影」，跟補習班其他家長溝通後，發現受害者不只其姪女，幾乎所有小朋友都被打過。小朋友更表示如果見到補習班鐵門關上，便代表老師在入面打學生。

樓主續指，事件發生後隨即報警處理，案件現時進入司法程序，受害學童全數轉至其他補習班。據台媒報導，屏東縣教育處介入調查，若發現老師虐打學童，將會依法處分。社會處接報後亦派人探訪家屬，提供法律諮詢援助。

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責任編輯：王明芳