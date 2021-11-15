【消委會】消委會《選擇》月刊45周年　「跳水皇后」郭晶晶任封面人物分享飲食習慣

▲ 選擇月刊45周年。（梁偉榮攝）

消委會《選擇》月刊的45周年，為了隆重其事，月刊今期邀請了「跳水皇后」郭晶晶為封面人物，配合檢測報告的內容，她更分享了自己在家中使用鑄鐵鍋的習慣，透露最愛煮牛尾。

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今期《選擇》月刊測試了市面上7款鑄鐵鍋樣本中，有4款檢出不同金屬的釋出量超出國際標準或歐洲委員會所訂的上限，當中「Bruno」牌檢 出致癌重金屬砷（Arsenic）的釋出量更超出標準所訂的上限16倍。詳情即看：【下一頁】

「跳水皇后」郭晶晶分享自己家中有約4至5款大大小小的鑄鐵鍋，「不同size，有不同用途」，而其飲食習慣最重要是均衡飲食：

我們都是講究早上要吃飽，中午吃好，晚上就少吃一點，盡量不要吃宵夜。

雖然她不是經常下廚，不過偶爾也會為小朋友煮飯，最喜歡就是用鑄鐵鍋煮牛尾，再加入紅蘿蔔加馬鈴薯。為了家中小朋友的健康著想，會盡量少放鹽及糖。

不過，大部分小朋友都是會喜歡吃糖的，她也深深明白到，如果小朋友吃太多零食就不會好好吃飯，難以吸收好的營養：

有時候我會把櫃子鎖上，不可以吃，如果吃零食就要先把飯，吃完飯才可以吃零食！

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記者：郭詩詩