【意圖傷人】無業漢涉咬甩趙家賢左耳及向男途人劏肚受審　被告曾稱「我唔係打人 我係打狗」

▲ 趙家賢曾入稟高等法院，向涉案無業漢提出人身傷害索償。（趙家賢Facebook圖片）

前東區區議員趙家賢於2019年被咬甩左耳，涉案49歲無業漢早前否認有意圖而傷人等4項控罪，案件今（15日）於高等法院開審。控方今於開案陳詞中指，被告咬甩趙的左耳前，曾以刀劏開1名男子的腹部，以致該男子大量出血，一度危殆。趙受傷前曾問及被告為何打人時，被告回應「我唔係打人，我係打狗」。

涉案被告陳真被控3項有意圖而傷人罪及1項普通襲擊罪，控罪指被告於2019年11月3日在太古城中心外，意圖使溫浩倫、梁碧琪及趙家賢身體受嚴重傷害，而非法及惡意傷害3人。被告另被控1項普通襲擊罪，控罪指被告於同日同地襲擊梁瑩瑩。

控方今於開案陳詞中指，案中其中3名事主溫浩倫、梁碧琪及梁瑩瑩屬親人，溫與梁碧琪是夫妻，而梁瑩瑩則是梁碧琪的堂姐。案發當日，3人連同梁瑩瑩的兒子步出太古城中心時，溫聽到被告以普通話高呼「光復台灣」，而當時被告的雙手藏於胸前的背包後。

溫其後上前與被告口角，被告一度離開再折返溫身旁，並取出一把9.5厘米長的刀劏開溫的腹部，溫的腹部流血並倒地，被告再用刀插傷溫的背部。被告其後走近梁碧琪，並稱「我死唔緊要」，隨即便再用刀襲擊梁碧琪的背部，其後被告與梁碧琪雙雙倒地，梁碧琪隨後進入商場求助。

當梁碧琪進入商場後，被告亦轉為襲擊梁瑩瑩。控方指被告先用手打梁瑩瑩的頭部，將以身上的背包撞向梁瑩瑩使她倒地，被告再拉扯梁瑩瑩的頭髮。

而當時趙則身處商場內處理市民與保安之間的糾紛，期間趙聽到呼叫，遂衝出商場外，看見溫氏夫婦受傷，而梁瑩瑩則坐在被告身旁。趙問被告為何打人時，被告以廣東話回應指「我唔係打人，我係打狗」，而當時被告仍然用力踏著梁瑩瑩的頭部。

趙又看到地上有刀，而在趙的要求下，保安將被告推到玻璃幕牆，但被告不斷掙扎，並成功掙脫保安，衝向趙身後的市民，趙遂打被告的雙手以阻止被告，惟被告捉住趙的頭部，用口咬著趙的左耳，趙伸手摸左耳時，發現有部分已經脫離頭部及正在流血。被告其後又意圖咬趙的右耳，幸當時已有人將兩人分開。

被告其後就嚴重傷人而被捕，多名事主則分別被送院。其中溫被送院時生命跡象急速惡化，陷入昏迷，更一度危殆，溫的上半身多處被刺傷，包括肚臍上方及右方等，其背部亦有4處刀傷，以致大量出血，溫曾深切治療部留醫3天；梁碧琪亦需留院3天。

至於趙則連同被咬甩的左耳一同被送院，醫生曾嘗試為他駁回左耳，惟左耳已壞死，因此手術失敗。梁瑩瑩聲稱雙腿有傷痕及頭痛，但控方未能證明傷勢與襲擊有關。控方指出被告在作出上述行為時是有意圖的，而且亦明知其行為性質是錯誤的。

案件下午續審。

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記者：楊詠渝