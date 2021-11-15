【亞洲電影節】《別碰我的灰色地帶》獲新導演獎　《緣路山旮旯》岑珈其享豔福

▲ 第18屆《香港亞洲電影節HKAFF》暨「亞洲新導演獎」昨晚（14日）舉行閉幕及頒獎典禮。（大會提供）

第18屆《香港亞洲電影節HKAFF》暨「亞洲新導演獎」在昨晚（11月14日）假圓方戲院舉行閉幕及頒獎典禮。

昨晚出席嘉賓包括《香港亞洲電影節》總監徐匡慈、香港亞洲電影節大使──試當真（游學修、蘇致豪、許賢）、《緣路山旮旯》台前幕後包括導演黃浩然、監製曾麗芬、鄺珮詩、聯合監製陳智遠、演員岑珈其、余香凝、蘇麗珊、張紋嘉、陳漢娜、梁雍婷、黃溢濠及陳曾寧。

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《垃圾年代》獲青少年評審獎

閉幕禮上，總監徐匡慈為為期三周的電影節作出總結，他謂本屆電影節主打「破禁」，吸引不少新面孔留意並參加香港亞洲電影節，而網上舉行的多場映後答問比過往進行得更加順暢，觀眾對視像通話熱情不減，帶來積極的回饋。

而今屆大會邀請了8位來自不同中學的年青評審，從5部作品中選出黎巴嫩電影《垃圾年代》為 「青少年評審獎」得主，同學們以非常專注認真的態度欣賞電影，並就賽果作出深入討論，希望對外推薦優秀電影。試當真更即場與年青評審作出交流並加以鼓勵。

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《別碰我的灰色地帶》奪亞洲新導演獎

昨晚閉幕禮並即場頒發的「亞洲新導演獎」，今年的7部入圍作品包括：由伊朗導演Behtash Sanaeeha及Maryam Moghaddam共同執導的《伊朗式審判》、由黎巴嫩導演Mounia Akl執導的《垃圾年代》、由韓國導演李在恩及林智善共同執導的《閨密妙詩吟》、由台灣導演錢翔執導的《修行》、由孟加拉導演Abdullah Mohammad Saad執導的《別碰我的灰色地帶》、印度導演Irfana Majumdar 執導的《印在妳心》及柬埔寨導演Kavich Neang 執導的《白樓》。

今年的評審包括獨立選片人郭敏容、第16屆「亞洲新導演獎」得獎韓國導演金寶拉及好青年荼毒室 - 哲學部成員之一四哥（李康廷）， 擔任評審團成員，他們均表示今屆參與角逐的導演勢均力敵。

3位評審經過商討後，最終選出孟加拉導演Abdullah Mohammad Saad執導的《別碰我的灰色地帶》。

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頒獎禮上，由評審之一的李康廷代表評審團發表對得獎作品的評價，他們認為Abdullah Mohammad Saad的作品《別碰我的灰色地帶》是一部關於孟加拉女性在父權體制下竭力追求公義，不惜一切對抗荒謬的制度。

《別》更是首部入圍康城影展的孟加拉電影，評審們很高興能將這個獎項頒給一部出色的作品。在《別碰我的灰色地帶》中，導演Abdullah Mohammad Saad製造了一個幽閉壓抑的異境，再以細膩的手法刻畫主角怎樣被逼推向理智邊緣。

手搖鏡頭拍攝的推進提升了電影真實感和緊張氛圍，令觀眾彷彿和女主角一同跌進這無間深淵。

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岑珈其山旮旯追女仔

今屆的閉幕電影來自《點對點》、《逆向誘拐》導演黃浩然新作《緣路山旮旯》，故事寫宅男岑珈其追女仔，而每次追的都住在山旮旯的地方，當中包括沙頭角、下白泥、大澳、船灣荔枝窩及長洲等地，每追一個，難度又再增升。

而5段感情線的對象分別是余香凝、蘇麗珊、張紋嘉、陳漢娜及梁雍婷。導演黃浩然延續前作地理式戀愛，新作帶大家遊走香港每一個角落，發現和感受香港的可愛之處。

導演黃浩然透露場景偏僻為拍攝增添難度，「於梅子林取景時，攝製團隊需分批將器材及物資由碼頭搬運至現場，每次來回接近用上兩小時。所以事前必須做足準備功夫以便順利拍攝。」

▲ 第18屆《香港亞洲電影節HKAFF》暨「亞洲新導演獎」昨晚（14日）舉行閉幕及頒獎典禮。（大會提供）

觀眾反應理想

首映禮現場笑聲不斷，而一眾演員都欣喜觀眾反應如絲雀躍，岑珈其指角色跟以往螢幕形象大有不同，感謝導演給予機會讓自己挑戰，演繹出另一個岑珈其，「儘管拍攝過程艱辛，但如非工作原因亦不會到達這些偏遠地方，藉此認識及欣賞香港更美麗的風景。」

5位女主角不約而同表示與岑珈其合演愛情電影感到興奮及開心。

當中，余香凝笑言意想不到與岑珈其演愛情電影效果浪漫，「以往曾提及我們的身高差，假若能合演愛情片感覺會頗特別。」。陳漢娜則坦言拍攝過程難忘，「不但首次接拍輕鬆類型的電影，而且從未試過在香港拍攝時於場景留宿兩日一夜。」。

至於另一女角蘇麗珊則感謝導演提供寬闊空間讓演員創作角色，「成品呈現效果相當驚喜，自己亦看得非常開心。」