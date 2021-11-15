【換命真相】成功解決維利大廈塌樓危機　時光發現報錯仇感內疚

▲ 譚俊彥所演的時光發現仇人另有其人。

TVB台慶劇《換命真相》本星期踏入結局周，劇情發展更愈趨緊湊，觀眾也期待譚俊彥所演的工程師「時光」能否改變命運。今晚播映的第21集交代譚俊講扭轉維利大廈「被倒塌」的命運，不過他其後發現報錯仇，出賣他的人並非師父英耀華（鄭子誠飾）。

今晚（11月15日）播映的第21集《換命真相》講述時光（譚俊彥飾）及時趕到維利大廈，以大廈有文物為由，及時阻止永仁（林偉辰飾）的計謀，讓維利大廈終於逃出「被倒塌」的命運，不過此舉令永仁感大怒。

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▲ 譚俊彥演「重生人」時光。

家純被落毒失憶

另外，筱筱（陳庭欣飾）「被自殺」的證據及真相也逐漸浮現，事緣多年前於酒吧後巷跟筱筱糾纏的大衣男，突然在小小時光出現，更指明要預訂磨菇芝士蛋糕。

為試探大衣男目的，三女紫山（劉佩玥飾）、張旻（鄧佩儀飾）和家純（蔣家昊）決定炮製蛋糕出來，卻被永仁的手下西門（羅孝勇飾）落毒。家純（蔣家昊飾）吃下毒蛋糕後暈倒，此時寶劍（朱敏瀚飾）登門求愛，家純醒來後卻完全忘記跟寶劍之事。

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在明晚播映的第22集《換命真相》，家純（蔣家昊飾）醒來後的狀況令寶劍、時光大感驚慌。

其後時光得悉原時空他死後發生的一切，他起初懷疑維利大廈塌樓跟發展商老闆康永仁(林韋辰飾)與師父英耀華(鄭子誠飾)有關，故返回從前想改變一切。

不過他其後知道事件的始末，亦知悉出賣自己的另有其人，時光始知自己報錯了仇，對師父耀華感內疚，向來演反派的鄭子誠今次「從良」。

此外，時光在耀華的開導下，決定以德報怨，阻止原時空的錯誤。不過耀華卻不知就裡，以為被時光打壓，兩師徒更大打出手。

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