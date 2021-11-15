【靚太安樂窩】爸爸愛儲物家中藏20年前光碟 5口之家逼擠女兒長期做「廳長」

▲ 5口之家經過改造後，各有各空間。

ViuTV節目《宜家宅急變》由強尼、練美娟和沈殷怡擔任主持，第二集到訪了一家五口，5人居住在17年樓齡的房屋中，單位雖然有425呎，但由於爸爸有儲物的習慣，其中一個女兒因此長期做廳長，經過團隊改造後，5口之家各有各空間，空間感大了，爭拗也少了。

▲ ViuTV節目《宜家宅急變》今集有一家５口的家庭參與房屋大改造！（影片截圖）

昨晚（14日）播出的《宜家宅急變》來到一家五口的家：一個兩房兩廳、425呎的單位，單位於改造前感覺凌亂，十分多雜物，不但欠缺收納空間，而且沒有私人空間及風格可言，甚至有一位家庭成員沒有自己的睡床，因此他們需要將整個單位來個大變身。

▲ 馬家5人住在425呎的家。（影片截圖）

飯廳改造前：

飯廳位置餐桌上下都放滿雜物，鋼琴上更有一堆書籍，而馬生（父親）為最多物品的成員，由於欠缺收納空間的關係，家中的雜物及書籍都是以堆疊形式向上發展，東西沒有應有的位置可以放置。

而餐桌因為雜物太多而不能做飯桌，因此要另外再開設摺疊桌才可以食飯。家中的傢俬與設計沒有任何的配搭，風格及傢俬都格格不入。有回收習慣的馬家，回收的東西都只放置在紙箱中，沒有合適的位置作回收。

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飯廳改造後：

家中變得明亮，風格簡約。環境變得寬敞，主要色調為白色及少許淺灰色，全屋的顏色統一，令家人感受溫暖的感覺。每人更有自己的書櫃放置書籍，特別是馬先生的書櫃造得特別深，因此有更多空間，可以放兩行書籍。

▲ 大改造後，馬生一家十分開心！（影片截圖）

沙發上有三個玻璃小櫃，讓三姐妹可以放自己喜歡的東西。下方設有陳架，放大家姐以前的畫作。餐桌方面，為了可以節省空間，團隊選擇了一張可以把桌子收起的白色摺疊式餐桌，避免大家把雜物塞在餐桌下。

而回收方面，團隊分成三個回收分類袋，配搭到家中的風格之餘，又有有標籤分類，大家一看便知。即使現時的收納空間有所改變，但他們都不用棄置很多東西。

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房間改造前：

大家姐跟三妹的房門不能完全打開，皆因門後全是雜物，房間亦沒有可以走動的空間，只設有一張書桌。而父母的房間比較大，不過全都是雜物，仿如雜物山一樣，甚至有20年前的磁碟。就連睡床都是雜物，父母需要把東西推開才有位置睡覺，而床尾都是放置不會看的書籍，爸爸與妹妹共用的桌子同樣十分混亂，使用前要把書籍及雜物移開才有空間。

三妹書桌則在飯廳中，不但沒有私人的空間，溫書時更會受到電視的聲音影響。由於空間有限，二妹從小學開始就習慣在飯廳睡覺，睡前會再把床墊鋪在地下，不但沒有私人空間，更沒有一個舒適的地方讓她睡覺。

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房間改造後：

改造後，父母較大的房間，成為了3個女兒的房間，而父母就搬到較小的房間。現時房間有3個床位，而大家姐因工作關係，免受光線的影響，團隊在大家姐的床邊加了布簾，既可以減少光線影響，又可以增添私隱度。而二妹和三妹則睡在另一邊的碌架床，設有兩張有充足空間的書桌，大大改善他們的學習環境。

對於較多雜物的馬生，團隊增設了油壓床讓他可以放置雜物，高處的櫃子更可以放不同的書籍，可儲物的傢俬，對他們一家來說十分方便，因為可以放置不同物品，令感覺更為整齊。

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整個房屋的大改造令馬氏一家十分滿意，空間上變得更寬敞，整齊，5口之家再也不會因為雜物太多而發生爭執。

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記者：蕭雅文