【死因研訊】女嬰出生後8天離世死因研訊　母指沒有人講解真空吸引術風險

▲ 42歲孕婦於2016年在聯合醫院以真空吸引術誕下女嬰，女嬰出生後出現腦部出血，死因裁判法庭展開研訊。

42歲孕婦於2016年在聯合醫院以真空吸引術誕下女嬰，女嬰出生後出現腦部出血，8天後離世，死因裁判法庭今（15日）展開研訊。女嬰母親於庭上供稱，分娩時未有人講解真空吸引術的風險，「如果知咁嚴重，（我）都唔會用吸盤」。替翁接生的聯合醫院婦產科駐院醫生作供稱，當時亦有向翁解釋真空吸引術的風險，在得到翁的同意後進行真空吸引助產。

42歲產婦翁美容於2016年於聯合醫院使用真空吸引術助產後，於1月30日凌晨誕下女嬰。及後女嬰被送深切治療部，5天後轉至瑪嘉烈醫院洗腎，2月6日早上離世。死因庭今展開為期7天的研訊，預計傳召13名證人作證。

女嬰母親翁美容今作供稱，2016年1月28日於聯合醫院留院，翌日早上獲告知胎兒已差不多足月，需進行催生。

翁續指，她於1月30日凌晨開始生產，由於未能順產，於是要求進行剖腹生產。當時醫生稱「你仲有力氣講嘢，不如你再試下，等我幫下你」。隨後有醫生四度使用真空吸引術助產，翁終於凌晨3時許誕下女嬰。

翁指，女兒出生後並沒有哭喊，並由多名醫護人員為女兒進行救援，她則被送至產後休息區。及後護士通知其女兒需要輸血後，她才知女兒有異樣，並被送至深切治療部。翁續指，生產時未有人講解真空吸引術的風險，「如果知咁嚴重，（我）都唔會用吸盤。」

翁續指，女兒在2月4日轉至瑪嘉烈醫院洗腎，並於同月6日早上離世，當時她獲告知女兒因頭顱內出血而離世。翁承認，在入院檢查時，曾簽署1份講述不同生產方法的文件，包括真空吸引術。

當天替翁接生的聯合醫院婦產科駐院醫生陳頌妍作供稱，她曾替翁進行檢查，及至當晚凌晨2時半，陳正進行另1宗手術時，獲通知翁的第二產程過長，於是即時替翁進行檢查，發現其子宮頸全開、胎兒頭部已完全深入盆骨。

陳續指，由於翁的第一產程良好，而第二產程過長，故陳認為使用真空吸助產較剖腹分娩的風險低。陳指當時已向翁解釋真空吸引術的風險，在得到翁的同意後進行真空吸引助產。

陳指，當時曾三度以真空吸盤將胎兒拉出，亦得到翁的配合，惟3次均未能成功，遂通知婦科專科醫生畢詠雯輔助，該名醫生再以真空吸盤將胎兒第四度拉出，並成功協助女嬰於當晚凌晨3時27分出生。

陳指，女嬰出生後有發燒的情況，於是醫療團體吸走女嬰的口及鼻腔分泌物，並轉介女嬰至深切治療部檢查。陳隨後亦觀察女嬰情況，當時女嬰頭部有水腫，但未有明顯外傷，女嬰亦有哭喊及郁動，並由助產士作基本護理。

▲ 女嬰母親翁美容今於死因庭作供。（陳國峰攝）

死因研訊主任向陳提問時指，女嬰出生後有帽狀腱膜下出血。陳指，帽狀腱膜下出血，即腦部出血，是使用真空吸引術的風險之一。

陳續指，當時部門對真空吸引術有相關指引，包括若三度嘗試以真空吸盤將胎兒拉出，但胎兒頭部沒有任何下降跡象，需停止使用真空吸引術。陳解釋，由於當時胎兒頭部有下降跡象，而第三度嘗試將嬰兒拉出時，亦為翁剪開會陰，意味胎兒頭部已差不多離開母體。

死因研訊下午續。

一文看清第三針疫苗須知及疫苗種類：https://bit.ly/3BJX1BB

HKET TV健康台由專家拆解食物安全及都市疾病，即看：https://bit.ly/3cNFwr7

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

記者：梁錦麟