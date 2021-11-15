【骨灰龕位】食環署下月起全年接受屯門曾咀龕場申請　每月編配約1,700個龕位

▲ 食環署下月起全年接受屯門曾咀龕場申請，每月編配約1,700個龕位。（經濟日報資料圖片）

食環署今日(15日)公布，下月1日起屯門曾咀靈灰安置所的可續期新公眾骨灰龕位繼續全年接受申請，並每月編配有關龕位，直至另行通告；食環署將視乎申請數量，每月編配曾咀靈灰安置所約1,700個禁香及非禁香標準龕位，和20個非禁香大型龕位。

署方指，申請人只可為同一位先人填寫一份申請表格，為其申請大型或標準骨灰龕位；申請大型龕位須於表格內填寫至少3位先人的資料，而申請標準龕位則須填寫至少一位先人的資料。發言人稱，決定申請哪一類型龕位時，申請人應先參閱食環署網站龕位申請專頁內的相關資料。

申請表格可於食環署網站下載，及於食環署港島或九龍墳場及火葬場辦事處、各分區環境衞生辦事處以及民政事務總署轄下各區民政諮詢中心索取；填妥申請表格連同所需文件副本後，申請者可透過網上遞交申請，亦或可傳真、電郵、郵寄、親身遞交到食環署港島或九龍墳場及火葬場辦事處。

署方將於每月的20日為上一個月收到的合資格申請舉行攪珠及電腦抽籤，定出中籤申請人及其獲編配的特定龕位。食環署將以流動電話短訊、電郵或郵寄方式通知中籤申請人獲編配的骨灰龕位編號。

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責任編輯：陳正怡