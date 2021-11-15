【整容大翻身】台YouTuber自小因長相自卑　決心整容變成熟型男網民一致好評

▲ 台灣YouTuber「超粒方」自小因長相自卑，決心整容變成熟型男。

台灣知名YouTuber「超粒方」，經常分享電影解析影片而走紅，個人YouTuber頻道擁有逾93萬訂閱者。早前他在影片中透露自己已經整容，坦言從小就因長相感到自卑，如今透過整容，令他自信心大增，他又藉此告訴粉絲，「不要害怕改變自己」，獲得網民一片好評。

超粒方於12日上載影片，他透露從小就因為長相被開了不少玩笑，雖然大部分沒有惡意，但讓總因此缺乏自信。他憶述，剛成為YouTuber時，不太敢露臉，以免受到網民「指教」。

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後來，他公開自己的長相，一些惡意的評論接踵而來，「跟想象中差好多」、「怎麼長這樣」，有些影片明明沒有露臉，但仍有人冷嘲熱諷。

我知道這不該影響到我，但是說實在話，誰會不在意，一出生就有個無辜被拿來批評的劣勢？

他表示，幾年前已經考慮整容，如今終於有機會，當然不能放過。

點擊下圖看超粒方整容前後分別：

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超粒方在影片中公開自己的新模樣，可見整體五官差異不大，但比以往更精緻，看起來更為成熟。他表示，最初覺得整容前後差別不大，但過了一段時間後，「真的有愈來愈好看的感覺」，對現在的長相感到很滿意。

他亦表示，現在面對鏡頭較以前更有自信，未來可能會多拍一些露臉的影片，又鼓勵大家「不要害怕改變你自己」。

影片公開後，不少網民都留言大讚，「超級恭喜你改變了自己」、「自己變得更有自信就太好了！ 希望這世界可以更美好一點，不要攻擊別人的外表」、「充滿自信與涵養男人是最帥的喔」。

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責任編輯：羅嘉欣