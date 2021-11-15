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【年宵市場】今早競投氣氛較去年激烈　最高成交價為4萬元

社會 15:18 2021/11/15

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熱門 梅艷芳 靚太安樂窩 星空下的仁醫 校長專欄 全民造星IV 兒童健康 MIRROR星蹤 超市大搜查 疫苗獎賞 新冠疫苗

明年各區年宵市場將於1月尾舉行 ，其中維園年宵市場175個攤位今日起一連兩日公開競投。(程志遠攝)

明年各區年宵市場將於1月尾舉行 ，其中維園年宵市場175個攤位今日（15日）起一連兩日公開競投，底價劃一5440元。早上先競投60個攤檔，其中49及50號攤位以4萬元投得，為全場最高成交價，僅一攤位以底價成交，沒有攤位被收回。投得50號攤檔的文先生指對來年年宵生意感樂觀。

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今早競投氣氛較去年激烈，其中4號攤位直接由12000元起叫，叫價逾20次後，最終以3,3200元投得，不過最高成交額的攤檔為位於維園中央位置的49及50號攤位，以4萬元投得。另外，僅2號攤位以低價投得，沒有攤位因沒人競投而收回。

投得50號攤檔的文先生表示，每年都會投中間位置的攤位，因較其他大攤位3倍左右，形容是志在必得，「覺得岩就扑鎚」，又指4萬元是預算之內。他又對來年年宵銷情感樂觀，認為市民不能外遊，應該會外出行年宵，他目標賣清所有貨。文先生同時認為，現時外出吃飯都要掃二維碼，不擔心入場要使用安心出行會影響市民行年宵的意欲。

而「桃花大王」劉海濤今早就以逾5萬元投得4個攤位，指競投氣氛較去年激烈，價錢也較去年貴約4%，但仍望可投得16個攤位。他又預計市民均會留港過年，年宵市場人流一定多，又認為市民多很迷信，均會買花放在家裡，因此來年年宵市況一定旺。劉海濤表示，今年上半年天氣熱雨水多，預計天氣若不寒冷將有8成桃花會開花，又指花價至少會較去年高3成，希望能賺到「盤滿缽滿」。

而投得2號攤位的蘭花大王楊小龍就指，原想投四個攤位，目前只投得一個，指競投情況較想像中激烈，會等下午沒那麼激烈時再投。他又認為，今年較多市民已接種疫苗，大家會較放心，希望生意會較好。

食環署衛生總督察（行動）周勁時表示，今年競投氣氛較去年熱烈，相信與疫情穩定以及市民對疫情的習慣性提升有關。他又表示，預計將要求入場市民須掃安心出行，又認為掃碼的安排已有了一段時間，相信市民已很熟悉，不會因而影響市民入場意欲；又指會在出入口張貼更多二維碼及安排更多職員協助市民進場；若市民有困難也可安排同時協助等級資料，但實際如何執行要視乎當時的防疫措施。

周勁時又表示，希望花市可以繼續舉辦，會密切留意疫情發展，會根據情況盡可能先調整防疫措施，但若有極端情況不排除取消的可能性。

記者：黃小冰

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