【若善健談】花開富貴

據說，全世界的花卉品種能達到45萬種，不同的品種有著不同的種植方法及注意的地方，但一定不能缺少水份的滋潤，幾乎每一種花都有它的花語，例如送上一朵玫瑰代表我的心中只有你！人們將情感願望寄託於花朵，其中的含義和情感表達甚於語言，感情傳遞來得更自然甜蜜。



代表11月16日誕生的花為「紅山茶花」，它的花語是正直，這理念和在2020年11月16日創立暉致醫療管理有限公司的使命不謀而合，「暉致」一直憑藥以致善的理念，期盼更多普羅大眾關注健康及用藥的態度，同時，亦藉「上善若水」的名言鞏固公司及員工的價值觀。水滋潤萬物，但從不與萬物爭高下，在花花世界下，正直的品格往往比智慧更為重要。



紅山茶花蒼翠壯美，花大色豔，且花期長，迎春怒放。它的種植方法殊不簡單，需要各方面的配合，不能單靠陽光照射、溫度需控制得宜、充足的肥料補充養分，還需土壤的配製，才能有利根系的生長，決定花朵的狀態。上述的種植方式與「暉致」對待市民健康的態度若出一轍，要令到普羅大眾得到長遠及健康的照顧，最重要的是「暉致」除擅長在醫藥專業領域提供最優質的藥物外，主動承擔履行教育市民的責任，包括正確對待健康的態度，身體若有任何不適應及早諮詢醫護人員，諱疾忌醫的態度等同植物單一吸收過多的陽光，健康失去平衡只會令到花兒也謝了，及早定下健康檢查計劃，形同植物需要因應天氣的轉變而作出修正的方法，增加了存活的機會和選擇；加深藥物的知識也像不同的植物需要不同的濕度滋潤一樣，同樣，濕度也會影響藥物的功效，藥物的儲存方式不可忽視 。除此之外，要自己及家人「花開富貴 」，便應祇向信譽良好的藥房購買原廠正貨，這種觀念及願景正是「暉若善」背後的意義，就像為植物提供最佳的土壤及養分，長伴市民身體健康，達致「福滿人間」的境界。



最後，送上十八朵「紅山茶花」予廣大市民，十八朵的數目代表真誠與坦白，亦取其諧音寓意生活質素得以改善，錦上添花，同時，亦感謝業界好友過去的支持及信任，共同繼續為市民的健康奮鬥，攜手若善長健。



秋葵

（內容由暉致全力支持）