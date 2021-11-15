【食物安全】食安中心抽檢119大閘蟹全部測試結果滿意　中心教5招預防經食物傳播傳染病

▲ 食安中心抽取119個大閘蟹樣本進行化學測試，全部樣本測試結果均為滿意。（資料圖片）

食安中心從入口及零售層面（包括網上零售商）抽取119個大閘蟹樣本進行化學測試，今日（15日）公布有關大閘蟹的時令食品調查結果，全部樣本測試結果均為滿意。

檢測項目包括獸藥殘餘、金屬雜質、人造激素、染色料、除害劑殘餘、二噁英和二噁英樣多氯聯苯。中心表示，業界必須領有售賣大閘蟹的相關許可證或獲得食環署的書面准許，售賣的大閘蟹必須附有由出口地當局簽發的衞生證明書，並應向可靠的供應商購買大閘蟹及符合相關的規管要求。待售的大閘蟹，必須存放於雪櫃。

中心又建議市民於購買、貯存、處理及烹煮大閘蟹時，遵守「食物安全五要點」，以預防經由食物傳播的疾病。

1. 精明選擇 應向可靠、衞生和領有介貝類水產動物（大閘蟹）售賣許可證或獲食環署相關書面准許的店鋪選購大閘蟹

購買時要注意待售的大閘蟹是否存放於雪櫃內，要選購外殼完整、有光澤和沒有異味的活蟹

如選擇網購大閘蟹，應向可靠及領有牌照／受限制食物售賣許可證的網上商店購買，亦要留意網購食物的性質和潛在風險。 2. 保持清潔 烹煮前，先用刷把蟹身、爪和鉗清洗乾淨

進食前以流動的清水和梘液徹底清洗雙手，並搓手最少20秒。 3. 生熟分開 生蟹應貯存在有蓋容器內才放進雪櫃，並與其他食物分開存放，避免交叉污染。 4. 徹底煮熟 所有蟹均不宜生食，要徹底煮熟、清除內臟才可進食。鹽、醋、酒和日本芥辣等調味料並不能殺死可能寄生在蟹內的細菌和寄生蟲。 5. 安全溫度 已煮熟的蟹應盡快食用。

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記者：黃穎津