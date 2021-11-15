【漁船登記】漁護署已完成本地漁船登記申請　明起恢復非登記漁船執法

▲ 漁護署已完成本地漁船登記申請，明起恢復非登記漁船執法。（經濟日報資料圖片）

漁護署今日(15日)表示已完成處理在《2020年漁業保護（修訂）條例》下，所有相關本地漁船登記、臨時批准或合資格登記證明書的申請；由於漁護署已完成相關程序，對仍未能獲登記的本地漁船的執法工作，將於明日恢復。

《2020年漁業保護（修訂）條例》去年11月6日生效，就本地漁船登記、臨時批准或合資格登記證明書的申請，授權漁農自然護理署署長行使酌情權，考慮在2012年6月15日未領有有效運作牌照，但直至同年6月14日一直用作及擬用作捕魚的本地漁船所作的相關申請。

有關申請的期限於今年5月5日屆滿，所有相關申請亦已完成處理。署方稱，於修訂法例和處理相關申請期間，對較早前因不符合運作牌照規定，未能獲登記的船隻，暫緩執法工作；因應相關程序已完成，相關執法工作將於明日恢復。

一文看清第三針疫苗須知及疫苗種類：https://bit.ly/3BJX1BB

HKET TV健康台由專家拆解食物安全及都市疾病，即看：https://bit.ly/3cNFwr7

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

責任編輯：陳正怡