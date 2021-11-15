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【漁船登記】漁護署已完成本地漁船登記申請　明起恢復非登記漁船執法

社會 15:57 2021/11/15

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漁護署已完成本地漁船登記申請，明起恢復非登記漁船執法。（經濟日報資料圖片）

漁護署今日(15日)表示已完成處理在《2020年漁業保護（修訂）條例》下，所有相關本地漁船登記、臨時批准或合資格登記證明書的申請；由於漁護署已完成相關程序，對仍未能獲登記的本地漁船的執法工作，將於明日恢復。

《2020年漁業保護（修訂）條例》去年11月6日生效，就本地漁船登記、臨時批准或合資格登記證明書的申請，授權漁農自然護理署署長行使酌情權，考慮在2012年6月15日未領有有效運作牌照，但直至同年6月14日一直用作及擬用作捕魚的本地漁船所作的相關申請。

有關申請的期限於今年5月5日屆滿，所有相關申請亦已完成處理。署方稱，於修訂法例和處理相關申請期間，對較早前因不符合運作牌照規定，未能獲登記的船隻，暫緩執法工作；因應相關程序已完成，相關執法工作將於明日恢復。

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責任編輯：陳正怡

香港 漁護署

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