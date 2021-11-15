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【活化建築】中環街市試業錄人流逾300萬　華懋：首階段出租率達95%

社會 16:11 2021/11/15

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熱門 梅艷芳 靚太安樂窩 星空下的仁醫 校長專欄 全民造星IV 兒童健康 MIRROR星蹤 超市大搜查 疫苗獎賞 新冠疫苗

華懋集團執行董事兼行政總裁蔡宏興。（華懋提供）

華懋集團公布，活化後的中環街市自 8 月底試業至今首兩個半月，共錄得總人流超過300萬，項目首階段租務情況理想，出租率達95%，錄得近100個商戶進駐。

行政長官在 2009 年施政報告中，宣布將前中環街市大樓交予市建局，進行保育活化的工作，為市民提供一個多元用途及綠化的空間。市建局經過公開招標及評審後，董事會批准將中環街市活化項目的營運合約，批予華懋集團，為期10年。

華懋集團執行董事兼行政總裁蔡宏興表示，中環街市完成活化後，成功吸引不同年齡層市民入場。過去數月，於中環街市所舉辦的社區及夥伴合作活動逾400次，參加人數近20萬。項目首階段租務情況理想，出租率達 95%，錄得近100個商戶進駐，第二期現已展開招租，預計明年中正式全面營業。

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責任編輯：李榮忠

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