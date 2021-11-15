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【打擊犯罪】反爆竊行動2警員受傷　31歲男疑爆竊村屋被捕

社會 16:44 2021/11/15

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熱門 梅艷芳 靚太安樂窩 星空下的仁醫 校長專欄 全民造星IV 兒童健康 MIRROR星蹤 超市大搜查 疫苗獎賞 新冠疫苗

男子疑企圖爆竊村屋被捕。（曾秋文攝）

大埔警區因應區內罪案，在今日（15日）凌晨展開反爆竊行動，3名特遣隊人員在凌晨2時30分到大窩西支路南華莆罪案黑點埋伏，期間一名男子走近一間近山坡的村屋，並拿出一枝鑼絲批企圖撬門，警員隨即上前截查，男子見狀馬上逃走，途中棄下一枝鑼絲批、電筒和手套，當警員趕至時他突然以胡椒噴劑襲擊，最後被制服拘捕，2名警員受傷。

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大埔重案組第2隊主管葉穎豪督察表示，被捕男子31歲，為一名非法入境者，涉嫌襲警、企圖爆竊、無牌管有槍械和非法入境等罪名，現正被扣查。葉指出相信疑犯來港後匿藏在山中，待入夜後到村屋犯案，不排除有同黨仍藏身山中，今日下午派出機動部隊到案發現場一帶山坡搜索。

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記者：曾秋文
 

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