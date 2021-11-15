【升學就業】職訓局明年提供1.4萬學額　增藝術科技及環保等4個新課程

▲ 職訓局明年提供1.4萬學額，增藝術科技及環保等4個新課程。（黃建輝攝）

職業訓練局（VTC）公布明年增設4個高級文憑課程，涉及藝術科技、環境保護及測量等，以培育融匯創新科技與專業知識的人才，各課程預計提供30至60個學額。雖然適齡學生人數處於低位，但職訓局預計明年合共提供約1.4萬個學士學位及高級文憑等課程學額，仍與今年相若。

職訓局副執行幹事任影嬋今日（15日）表示，受適齡學生人數下跌等多方面因素影響，中學文憑試（DSE）學生人數處於低位，但職訓局過去一屆收生整體仍然平穩，而據政府數據顯示明年估計有約4.3萬名應屆中六生，職訓局將於2022/23學年開辦超過140項全日制學士學位、高級文憑、基礎課程文憑及職專文憑等，提供約1.4萬個學額，供應屆中六生報讀。

為配合行業發展，明年增設4個新課程包括「藝術科技高級文憑」，將教授以實時視覺特效製作數碼娛樂項目的知識及技術，以及創作科技應用包括延展實境（XR）、虛擬偶像製作等；「環境保護高級文憑（科目組）」則是由健康及生命科學學科，與工程學科合辦課程，首兩個學期先教授碳審計及環境分析等核心科目知識，其後再讓學生按興趣專長選擇主修「環境保護及環境管理」或「環境工程」高級文憑。其餘兩個新課程包括「地理空間科學及土地測量高級文憑」及「商業（電子商貿）高級文憑」。

職訓局將於本周四（18日）起接受網上報名，明年2月28日截止，並將於本周五、六（19、20日）舉辦網上資訊日，同日及下周五、六（26、27日）同時開放予學校或團體預約參觀。

此外，因應最新一份施政報告提出希望在2050年前達致碳中和，職訓局已於今年4月與中電簽署備忘錄，合作成立「中電電力工程實驗室」，並在本學年9月啟用，設有「智能電網運行中心」及「高壓培訓中心」，配備智能電網模擬及檢測系統及智能電錶等。

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記者：馮琪雅