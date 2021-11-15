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【MIRROR成員】MIRROR未懼TVB跨年騷對撼　Lokman大方回應余詠珊

娛樂 16:54 2021/11/15

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熱門 梅艷芳 靚太安樂窩 星空下的仁醫 校長專欄 全民造星IV 兒童健康 MIRROR星蹤 超市大搜查 疫苗獎賞 新冠疫苗

MIRROR愈來愈有大將之風。

人氣組合MIRROR在今日（11月15日）現身尖沙咀出席電訊公司活動，MIRROR並即場跳唱《ASAP》及《BOSS》。

教主Anson Lo（盧瀚霆）的《不可愛教主》MV點撃率近日破千萬，他謙虛稱多謝歌迷支持，更稱希望大家也留意其他成員的MV。當Anson Lo表示或會畫畫回饋粉絲，Anson Kong（江𤒹生）即開玩笑叫教主拿一千萬出來兼請食飯。

【假冒女團】教主首登大銀幕當主角　Anson Lo愛上演戲：任何角色都想試

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Lokman具大將之風

至於現正在播《全民造星IV》，身為大師兄的Lokman讚一班師妹散發著青春活力，勾起他當年參賽的心情。當提及今屆其中一位參加者何佩與Ian撞樣時，Ian卻稱未睇《全民造星IV》，不過已不斷被友Tag，但他覺得與何佩不似樣。

另外，TVB邀古巨基、李克勤、周慧敏等與MIRROR跨年騷對撼，隊長Lokman圓滑地稱：「一齊倒數是開心事，之後可以互相睇重播，互相支持。」

同時，TVB前高層余詠珊早前接受專訪直言，後悔當初低估MIRROR，形容是「人生污點」。Lokman對此大方回應稱：「唔使咁大件事。睇多啲我哋，多啲支持，增加點擊。」並稱這是小事，叫對方不要放在心上。

最新影片推介：曾志偉專訪

撰文 : TOPick柴犬出動

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