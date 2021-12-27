游泳對兒童成長大有好處 鍛鍊身心培養積極態度　　

在東京奧運勇奪兩銀的「女飛魚」何詩蓓再下一城，於世界游泳錦標賽中個人獨取三面獎牌，並打破世界紀錄，驟成眾多孩童的偶像，望能成為未來的奧運奪牌泳手。適逢「香港回憶」的海洋公園水上樂園再度登場，水上活動想必成往後大熱活動。游泳不單是求生技能，更甚是鍛鍊身心的「游樂」好選擇。



發展黃金期 增強抵抗力



0至6歲為兒童發展的黃金時期，而適當的運動除可增強他們的抵抗力，促進身體健康面對疫症外，其身心發展亦較佳。在眾多運動當中，游泳是一項相當適合兒童的運動，可以使心肌更發達，鍛鍊體魄。



藉着適當的游泳訓練課程，導師由淺入深帶領學童熟習水性及克服游泳面對的困難，從而培養學童習泳的興趣。

▲ 習泳取得的成功感，可提升兒童自主運動的動機。

同時，孩子多動不再窩於家中，能夠強身健體之餘，習泳當中的成功感，可提升他們自主運動的動機，建立健康生活模式；調整身心的同時，有效培養孩童積極的生活態度，發展他們的多元潛力。



學習待人接物 訓練社交技巧



泳班中一眾同學嘻笑享受習泳時光，從交談及相處中，除了游泳技巧外，更可訓練社交技巧及待人接物，學會照顧自己及他人，可有效提升自理能力，彼此互相幫助及成長，往後一同遊樂，成為運動小夥伴，將體育習慣扎根於他們生活中。

▲ 透過參與定期的游泳訓練課程，令小朋友生活及學習更規律。

感受體育精神 鍛鍊堅強意志力



兒童學習游泳不但可強身健體，更有助他們在成長階段的心智發展。其中從運動競技比賽中感受到的體育精神，對兒童成長相當重要。參加游泳比賽輸贏並非最重要，更寶貴的是過程中努力訓練的付出，參與接力賽事的團隊合作精神，同時當小朋友懂得為自己訂立目標，有助培養出奮鬥及進取精神。

▲ 從游泳訓練中感受到的體育精神及團隊合作，對兒童成長相當重要。

此外，其他水上活動例如潛水、划艇或獨木舟等，都要求參加者具有一定游泳技巧，兒童學懂游泳之後，更可參與其他水上活動，甚至在不同的水上運動比賽中發光發亮。

香港賽馬會慈善信託基金與中國香港游泳總會、海洋公園及香港大學合作，於2016年至2018年推行「賽馬會小學生習泳計劃」，為16,500名不懂泳術的小一學生提供免費游泳課程及海洋保育教育活動。來自基層家庭的學生更獲得優先參加資格。



部分計劃成果包括：

• 超過70%參加者完成課程後可以游畢10至20米距離

• 超過85%參加者準備繼續學習游泳，並且覺得習泳後身體較強壯，在水中感覺較安全

• 約70%參加者會參與其他水上運動，以至其他運動



（資料由客戶提供）