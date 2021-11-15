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夏韶聲懷緬親人再唱《空凳》　鄧建明無懼墮台陰影堅持演出

娛樂 12:00 2021/11/15

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熱門 梅艷芳 靚太安樂窩 星空下的仁醫 校長專欄 全民造星IV 兒童健康 MIRROR星蹤 超市大搜查 疫苗獎賞 新冠疫苗

Danny Summer坦言尾場表現更好。

夏韶聲和Joey Tang 《Arrival ♾ DepartureLive 2021》昨晚舉行尾場，二人額外興奮，即使鄧建明負傷上陣，亦無礙發揮多次Solo彈奏結他，期間二人更不時對彈「Battle」，不分上下令入場Fan大叫精采。

是次為九展Star Hall首次有演唱會使用巨型天幕，樂迷不時打卡留念，而Joey Tang亦無懼墮台陰影，再次坐在台邊彈結他。

尾場個唱亦有不少驚喜，如雷有輝趕趁現場上台撐兄弟，而夏韶聲應鼓手要求，臨時加插《空凳》一曲。

他說：「因為要暪著鼓讓他有機會佢懷緬爸爸，所以臨時加上去，連Rundown都冇。我都好少唱這首歌，因為我諗起爸爸都會傷心，今晚觀眾有耳福。」

雷有輝上台撐兄弟。

Danny Summer坦言尾場表現更好，笑指越做越興奮：「好多歌未唱，但今次是一個搖滾騷，所以要留回個人演唱會先唱！到時一定要找Joey Tang合作，因為他熟我的歌，難得大家都仲企喺個台，一定要再玩多次。」

Joey Tang指自己尾場「搏老命」演出，在台上多謝好友問候及報平安：「昨日跌完手指係黑色，今日變做紫色，叫做有好轉！但之後都有好多演出工作，冇時間去抖，但今晚坐滿觀眾，實在太High不會留力，我同Danny哥講如果他開個人騷，記得留個Band Leader給我，希望到時大家不用戴口罩入場，大家都健健康康。」

最新影片推介：曾志偉專訪

撰文 : TOPick柴犬出動

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