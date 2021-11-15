【新冠肺炎】3宗機組人員個案曾入住德國同一間酒店　疑是該酒店的爆發群組

▲ 3宗機組人員個案曾在德國同一間酒店隔離，疑是該酒店的爆發群組。（資料圖片）

衞生防護中心表示，正繼續跟進3宗涉及本地貨機機組人員並帶有L452R變異病毒株的輸入個案，個案編號分別為12376、12378及12387。其中個案12376和12378於11月6日由德國抵港，11月8日採集的樣本結果呈陽性；個案12387則於11月7日由德國抵港，11月12日採集的樣本結果呈陽性。

經過流行病學調查和個案追蹤發現，個案12376和12378均於11月1日抵達德國法蘭克福，並於同日入住其公司 （國泰航空有限公司）安排的同一所酒店（Hyatt Regency Mainz），兩人聲稱在酒店居住期間沒有離開房間，亦沒有參與任何聚集活動。個案12387則於11月3日抵達法蘭克福並入住同一酒店，他聲稱在酒店居住期間也沒有離開房間，亦沒有與個案12376和12378有接觸。流行病學調查顯示三人可能在該酒店逗留期間受到感染，不排除酒店出現爆發群組。中心已隨即通知德國衞生當局，以跟進相關情況。

中心亦立即通知國泰上述初步調查結果。由於個案涉及懷疑酒店爆發，為審慎起見，中心安排該航空公司所有於11月1日後曾在德國入住該酒店的機組人員於檢疫中心接受強制檢疫，亦會安排於11月1日後曾在該酒店居住的其他已返港人士於檢疫中心接受強制檢疫。該些人士須接受檢疫直至其離開該酒店起計21日止。

一文看清第三針疫苗須知及疫苗種類：https://bit.ly/3BJX1BB

HKET TV健康台由專家拆解食物安全及都市疾病，即看：https://bit.ly/3cNFwr7

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

責任編輯：李榮忠