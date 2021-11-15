【父女手語】1歲女兒首次用手語溝通　失聰爸爸感動︰最驚喜時刻

▲ 美國一名失聰爸爸見證著1歲女兒，首次嘗試用手語與他溝通。

即使身體有缺憾，依然可以當一個好爸媽。近日美國一名失聰爸爸見證著1歲女兒，首次嘗試用手語與他溝通，告訴他周邊發生的事情，令他非常感動，形容這是最驚喜時刻。

父女首次用手語交流

據英國《鏡報》報道，來自美國加州的Zachary是一名失聰人士，他與聽力正常的妻子Courtney結婚6年，育有1歲的女兒Madison。日前一家三口一起去超市，Zachary將一段影片上載至影音平台TikTok，他分享︰

我聾了，我女兒有聽力。這是她第一次嘗試為我「翻譯」。

從影片可見，Zachary與Madison正在超市閒逛，Madison突然放下手中的東西，蹲在地上做出用雙手扮哭泣的動作，她想向爸爸表示聽到有嬰兒的哭聲，然後指出方向。Zachary看到女兒的舉動後，用手語問「有嬰兒在哭嗎？」這是父母女首次用手語來交流。

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女兒舉動勝千言萬語

雖然Zachary與妻子日常都有教女兒使用手語，但二人明白女兒太小，不會一下子明白。沒想到這個蹣跚學步的孩子第一次嘗試用手語，向爸爸解釋她的所見所聞。Zachary對於女兒突如其來的舉動感到既驚訝又不可思議，形容這是最驚喜時刻。

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網民都讚嘆這個父女溫馨的時刻，有網民指小女孩不僅嘗試用手語去表達，也同時表示她知道爸爸聽不到，希望能跟爸爸分享，留言「聰明的小女孩，她同時學習兩種語言，並把它們應用」。此外，有人笑說小女孩1歲已懂跟爸爸說八卦，將來一定有更多事情要跟父母分享。

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責任編輯：王明芳