【娛圈有喜】菅田將暉小松菜奈宣布結婚　互相支持：攜手走向人生全新階段

▲ 菅田將暉與小松菜奈結婚。

菅田將暉與小松菜奈結婚！現年28歲的日本影帝菅田將暉與25歲的小松菜奈在今日（11月15日）分別於社交網公布婚訊。

兩人透過經理公司發表親筆聲明表示：「雖然是尚未成熟的兩人，但我們對於今次的相遇心存感激，希望能夠享受著每天，一起建立幸福的家庭。接下來也會努力面對不同的作品，與大家一起創造出温暖的未來。」

同時又稱：「從相遇至今，一直都是戰友也是彼此的支柱，接下來組成家庭後，會攜手走向人生全新階段，非常期待！」

最新影片推介：曾志偉專訪

同居試婚過關

菅田將暉與小松菜奈在2016年在電影《錯亂的一代》首度合作，當時男方對女方已一見鍾情。之後，兩人再合作《溺水小刀》，直到2019年他們第3度合作拍電影《情系一線》時，菅田將暉終於贏得女神歡心，二人開始拍拖。

根據日本週刊《女性SEVEN》在今年6月報道指，菅田將暉早有成家立室打算，所以早已主動搬到女友住的單位附近做鄰居，過「半同居」的生活。

在今年6月中旬，小松菜奈正式搬入菅田將暉居所同居試婚。到現在宣布「考試合格」，金童玉女拉埋天窗結婚。

▲ 菅田將暉與小松菜奈上載手寫公開信宣布結婚。