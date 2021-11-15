【學校動態】陳呂重德紀念中學引入新興活動「鈦一球」 傳承中國武術及醫術文化

▲ 嘉賓進行合照。

圓玄學院妙法寺內明陳呂重德紀念中學近來熱衷發展新興運動，把新興運動引入至體育課。在新學年，本校再度引入一項新興運動——「鈦一球」，此項運動除了能訓練學生的運動技能、強身健體外，更能傳承中國的武術及醫術文化，學生大有裨益。

武醫文化集武學、醫學、武當文化為一體，由武當傳奇人物張三丰所創。自古以來，武術醫術相通，武當養生功能調理經絡、疏通氣血、扶正骨骼，能強身健體，達到防治疾病的目的。武當三丰派第16代傳人兼世界武醫文化促進會創辦人——林俊熙師傅，設計武醫運動處方，融合交感神經、中國武術、中醫及運動醫學的原理，把千年歷史的武醫文化傳承。

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「藥療不如食療，食療不如動療」是林師傅素來秉持的信念，他認為動療更加可以達到上醫治未病的效果，因而研發出集運動、復健及中華文化於一身，以武當武術演化出「速效動療系統」，同時結合了中西方醫學概念而成的「鈦一球」（Tiraball）。

鈦一球內有150顆小鋼珠，轉動時會產生震動頻率及微磁場加速，獨特的螺旋動量（spiral momentum）令使用者只需要出一分力量，就有六倍的回旋反向動量，把太極中「借力打力」的原理發揮極致。當使用者轉動它時會產生螺旋動力，螺旋動量療法可以迅速讓全身的肌肉動起來，只需轉動3分鐘，效果猶如跑步15分鐘，能快速燃燒脂肪；螺旋動量還能刺激經絡，疏通氣血，緩解疼痛。倫敦著名大律師Colin Wells患栢金遜症多年，透過武醫動療三個月便有明顯的改善，確切地達到以武強身的目的。

本校校長馮金燕博士曾獲校內學生邀請一同參與、感受「鈦一球」的威力。在課堂中，馮校長雖然能讓150顆小鋼球一起轉動起來，但坦言要讓它們有規律地轉動，甚至要指定數目的小鋼珠轉動，而其他小鋼珠則保持靜止，是難上加難的事情，必須全神貫注才能做的。課後，馮校長亦不忘勉勵學生——無論是學習還是做任何事情理應專注，方能成功。

經過一番親身體驗，馮校長對林師傅所負的使命心服首肯，因此支持成立「武醫文化學會」，亦計劃未來在校內新建「武醫學會室」，彭家強副校長亦表示，發展武醫文化的理念，同是為了促進學生們多元化學習，在嶄新的體育課程中感受中華文化的薈萃。

學校為隆重其事「武醫文化學會」的成立，特邀中聯辦協調部盧炳男副處長、香港緬中友好協會王錦彪主席、世界華人企業家聯合會許瑩副常務主席及知名藝人鄧兆尊等人出席該次活動，同時亦邀請了逾80名家長和學生出席活動。期間，中五級同學葉炫妃更積極主動上前與盧副處長一邊進行「雙人鈦一球」，一邊聊香港的社會議題。

她認為，以鈦一球為題的體育課及這次「武醫文化學會」的活動，不僅讓同學們增進對中國文化的了解，更激發了他們對中國文化的認同，希望通過這種方式，不斷深化兩地之間的交流。盧副處長在「武醫文化學會」成立典禮時提及，林師傅所發明推廣的「鈦一球」能讓學生通過簡單的運動用具接觸和感受武醫文化，是普及國情教育和中華文化的良方之一，值得大力推廣與學習。

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責任編輯：王明芳

