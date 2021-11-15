【意圖傷人】無業漢涉咬甩趙家賢左耳　遭劏肚男腹部流血向妻稱「我瀨咗嘢」

▲ 事主溫浩倫今於高等法院作供。陳永康攝

前東區區議員趙家賢於2019年被咬脫左耳，涉案49歲無業漢早前否認有意圖而傷人等4項控罪，案件今（15日）於高等法院開審。案發時遭劏肚的男事主供稱，他聽到1名男子高呼「光復台灣」後不久，便感到腹部又濕又涼，他形容事件發生得很快，亦不知道如何出血，由看到對方至感受腹部濕及涼時，僅與對方距離幾步。男事主其後向妻子表示「我瀨咗嘢」，當他看見該男子在妻子身後時，即衝前將男子拉開，男子倒地時刀子亦掉在地上。

涉案遭被告陳真以刀劏肚的男事主溫浩倫今出庭作供，溫從事IT工作，溫供稱於2019年11月3日案發當日，因為相約了妻子的堂姐吃晚飯，遂於約下午4時到達太古城閒逛，及後堂姐到達太古城，夫婦二人及堂姐兩母子準備前往吃晚飯。

溫憶述，當時太古城內有人進行類似人鏈的活動，亦曾有警員到場後又離去。當溫離開太古城商場的時候，他聽到有男子在他的右邊以廣東話夾雜普通，大叫「光復台灣」，溫感到奇怪，於是說了一句「你講乜x嘢呀？」。溫形容該男子當時在胸前背著背包，雙手藏在背包內，溫覺得男子古怪，遂與妻子等人說，無論發生何事，都不要走到溫的前面。

其後男子走近溫，溫仍然看不到男子的雙手，便突然感覺到自己腹部有點濕和涼，溫於是拉起自己的衣服，發現腹部有很多血，溫形容當時事情發生得太快，他亦不知道為何腹部有血，而男子在過程中亦沒有說話，他形容由看見被告直至感到腹部濕了，僅幾步的距離。

溫隨後向妻子表示「我瀨咗嘢」，便走到一旁，但溫其後又見男子出現在妻子身後，溫於是衝上前將男子拉開，男子因此倒地，同時有一把刀亦掉在地上。溫及後再感到背部亦濕了，而且感到很疲倦，於是俯臥在地上。案件明（16日）續審。

涉案被告陳真被控3項有意圖而傷人罪及1項普通襲擊罪，控罪指被告於2019年11月3日在太古城中心外，意圖使溫浩倫、梁碧琪及趙家賢身體受嚴重傷害，而非法及惡意傷害3人。被告另被控1項普通襲擊罪，控罪指被告於同日同地襲擊梁瑩瑩。

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記者：楊詠渝