【環保育兒】著二手衫$0紙箱木匙當玩具　貼地爸爸育兒10大慳錢貼士

▲ 外國有爸爸分享育兒慳錢貼士。

養育嬰幼兒花錢不少，尤其BB長大得快，一大堆BB日用品、家具很快就要更換。英國有位慳錢爸爸分享了十多種方法如何慳錢，積少成多下，估計爸媽們可以足足慳數萬港元，當中10項適用於本港爸媽，大家不妨參考一下。

據英國《太陽報》報道，英國慳錢平台「Latest Deals」創辦人之一Tom Church剛為人父，他分享了自己省錢秘訣，希望其他父母可從中受益，可以節省數千英鎊，即多達數萬港元，包括以下10項貼士︰

1. 忽視社交媒體廣告

當瀏覽搜尋記錄後，不少社交媒體如Instagram、facebook都會相應展示相關產品的廣告，父母可能受影響不理性地消費，想購買嬰兒車、汽車座椅等高級用品，揮霍一番。

宜列出真正需要的物品，嚴格的清單有助避免衝動消費，亦令父母可心思熟慮地去格價，購買到最優惠價錢的用品。新手爸媽要記得，很多東西其實不是必須的，如附換尿布的媽媽袋，可以用普通的袋配以單獨買的尿布墊就可。

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2. 買二手BB用品

雖然有專家會建議某些用品，基於安全理由宜買新的，如汽車座椅和床墊，但有很多物品可考慮二手，如嬰兒車。Tom指在Facebook Marketplace、eBay等，一部售價超過1,000 英鎊（約10,600港元）的嬰兒車， 在網上可低至50英鎊（約520港元）。他就用了60英鎊（約630港元）買了 一部極新的Chicco Trio Travel嬰兒車，之後不用時再放賣，估計可回本，變相是免費用BB車。

3. 用可重複使用的尿布

不用紙尿片，改用可重複用的尿布，對環境好之外，亦可以助父母在孩子接受如廁訓練前的平均兩年半裡，節省大約1475英鎊（15,400港元），前期成本聽起來很貴，但可找免費或特價的試用，如果計劃生第2胎，要用就長遠節省更多。

4. 穿著舊衣服

不要在生孩子之前買太多嬰兒衣服，可知道BB長大得快，像一眨眼就穿不下衣服了，如隔幾個月花錢買新衣服就很浪費金錢。新手爸媽不妨問朋友取小朋友舊衣服，絕大部分都很樂意送給親友。

5. 獲取免費贈品

有些「媽媽會」會為父母提供免費禮物，如有消費亦會有額外積分或優惠。另有些嬰兒服裝店會提醒會員有折扣優惠，這在未來幾年都有好處，如可平價去購買節日服裝。

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第6至第10點可點擊下圖細看︰

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責任編輯：王明芳