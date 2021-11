【小二英文】了解現在式（Simple Present Tense）3種用法　輕鬆掌握學習重點

▲ 掌握現在式(Simple Present Tense)3種用法。

Simple Present Tense (現在式) 是初小英文科的學習重點和文法基礎,只要了解現在式的三種用法,便能輕鬆掌握!

1. 表達現在的事實

I am hungry. I want a hamburger. 我很肚餓,我想要一個漢堡。 My name is Danny. 我叫丹尼。

2. 表達永恒不變的定律

The sun rises in the east. 太陽從東邊升起。 One plus one equals two. 一加一等於二。

3. 表達嗜好、習慣

The children have swimming lessons on Mondays. 孩子們在星期一有游泳課。 My dog often barks at night. 我的狗經常在晚上吠叫。

以下是he、she和it後面動詞的拼寫規則:

點擊圖片放大

