【聘請外傭】本港近10年結婚夫婦聘外傭需求增　研究團隊倡政策層面助聘外傭

▲ 本港近10年結婚夫婦聘外傭需求增，研究團隊倡政策層面助聘外傭。（經濟日報資料圖片）

浸大早年訪問逾2000對已婚夫婦，了解聘用外傭做法，並於前年至去年進行25次深入的跟進訪問，有1/4受訪者有聘用過外傭，當中近2成受訪時亦正有外傭；結果發現，已婚夫婦近40年對外傭的需求急增，有8%於1980年代結婚的夫婦，於婚後10年內需聘外傭，惟至現時2010年代結婚的夫婦，急增至3成於婚後10年內聘外傭。

調查發現，2010年代結婚的夫婦於聘外傭10年內，停止聘用外傭的比例，較1980年代結婚的夫婦低；不過曾聘用外傭的受訪者中，有1/3曾更換外傭，更多達2成半會於聘用後首四年內更換外傭。如受訪者育有較多子女，又或聘用來自印尼的傭工的，僱主與外傭的僱傭關係傾向較不穩定。

另外，調查亦揭，有外傭的在職父母，每星期用於育兒的時間，會較無聘請外傭者多2.9至3.4小時；而且與沒有聘用外傭的夫婦比較，有外傭的夫婦對家務安排滿意程度平均提高5%，對配偶在家務的付出感到更高興亦平均提高9%。

浸大社會學系助理教授張家樂指，隨著香港社會和經濟蓬勃發展，僱用外傭的做法在香港已十分普遍，並為香港家庭帶來很多正面影響；而聘用外傭並不局限中上階層，收入較低的家庭聘用外傭時會面對更多困難，如居住空間有限影響外傭住宿。

張家樂提到，要提高聘用的穩定性，亦需要更多關於招聘及如何處理僱傭關係的資訊，認為都需要從政策層面解決，讓外傭能夠對香港家庭，以至整個社會作出更好的貢獻。

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責任編輯：陳正怡