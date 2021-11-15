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【新冠疫苗】政府疫苗專家批准下調科興接種年齡至最小3歲

社會 22:30 2021/11/15

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新冠疫苗顧問專家委員會下午4時開會，召集人劉澤星及疫苗可預防疾病科學委員會主席劉宇隆等討論把科興疫苗接種年齡降低到3歲。顧問專家委員會經考慮有關資料，並衡量疫情為本地所帶來的風險後，建議批准科興疫苗的適用年齡涵蓋3至17歲兒童。

香港醫院藥劑師學會會長崔俊明認為科興涉及兒童數據非常少，倡同時商討下調復必泰接種年齡，為家長提供選擇；港大感染及傳染病中心總監何栢良認為可以考慮逐步降低科興接種年齡，增加家長的接受程度。詳情請見【下一頁】

當局指，今日會議上，顧問專家委員會就科興提出把疫苗接種年齡下降至3歲的申請，審視了科興提交的相關資料，當中包括經同行評審的醫學期刊刊登的第一及第二期臨床研究數據、在中國內地收集的現實世界安全數據、在南非和智利等地展開的第三期臨床研究的初步數據，及其他相關臨床研究數據等。

有關資料顯示，科興疫苗在三至17歲不同人種的兒童中均具有良好的安全性，而且與18歲或以上成年人士相比，三至17歲兒童會產生較高的免疫原性反應。顧問專家委員會亦建議應把有關資料交由衞生署轄下的聯合科學委員會（疫苗可預防疾病科學委員會和新發現及動物傳染病科學委員會）審視，以助釐定接種該疫苗的優先組別。顧問專家委員會會將上述建議交予食物及衞生局局長考慮。

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就5至11歲兒童接種復必泰疫苗，顧問專家委員會已得悉已公布的相關臨床數據，以及於海外地區獲緊急使用授權的情況。顧問專家委員會建議政府與復星醫藥跟進降低接種年齡的事宜及要求復星醫藥提供相關資料。
 
政府發言人表示，政府歡迎顧問專家委員會就降低科興疫苗的適用年齡作出建議，待聯合科學委員會審視後，食物及衞生局局長會考慮有關建議，並盡快作出決定。政府亦會與復星醫藥跟進復必泰疫苗的適用年齡涵蓋五至11歲兒童的事宜。政府會繼續確保認可疫苗符合安全、效能及質素要求，並適時向公眾及相關持份者公布有關疫苗的最新安全性及科學信息。

 一文看清第三針疫苗須知及疫苗種類：https：//bit.ly/3BJX1BB

HKET TV健康台由專家拆解食物安全及都市疾病，即看：https：//bit.ly/3cNFwr7

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https：//bit.ly/2JdOaiS

責任編輯：洪芷晴

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