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【拒續簽證】《經濟學人》一名駐港記者被拒續簽證　外交部：簽證事務屬一國主權

政治 18:10 2021/11/15

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外交部發言人趙立堅。

英國《經濟學人》雜誌一名駐港記者，早前被特區政府拒絕延續工作簽證。在北京，外交部發言人趙立堅強調，簽證事務屬一國主權，港府有權依據一國兩制和《基本法》，就簽證申請作出決定。

趙立堅表示，《港區國安法》實施以來，香港社會重回安定，法律體系更加完善，香港居民及所有媒體記者享有包括新聞自由在內，各項合法權利和自由。

他續指，《港區國安法》實施後，進入香港的境外新聞媒體及從業者有增無減，截至4月，駐港外媒總共有628名員工持工作簽證，而外籍員工較去年同期增加98人，增幅達18.5%。他強調，《經濟學人》一年來在香港外籍員工人數上升22%。

趙立堅又指，希望有關方面遵守新聞職業道德，客觀公正開展涉港報道。

一文看清第三針疫苗須知及疫苗種類：https://bit.ly/3BJX1BB

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實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

責任編輯：胡偉明

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