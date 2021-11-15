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【食物安全】日韓等5個國家爆禽流感　本港暫停進口當地禽類產品

社會 18:30 2021/11/15

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韓國、挪威、荷蘭、波蘭和日本部分地區禽肉及禽類產品暫停進口。（資料圖片）

食安中心今日（15日）宣布，因應世界動物衞生組織通報，指韓國忠清北道、挪威羅家蘭郡和荷蘭格羅寧根省爆發高致病性H5N1禽流感；波蘭獸醫檢查總署通報，指波蘭馬佐夫舍省Sokołowski區爆發高致病性H5N1禽流感；以及日本農林水產省通報，指日本鹿兒島縣爆發高致病性H5禽流感，中心即時指示業界暫停上述地區進口禽肉及禽類產品（包括禽蛋），以保障本港公眾健康。

中心指，香港目前與挪威只建立禽肉進口機制，並無禽蛋進口機制。根據政府統計處的資料，本港今年首9個月從韓國進口約10公噸冷藏禽肉及約28萬隻禽蛋；從挪威進口約15公噸冷藏禽肉；從荷蘭進口約730公噸冷藏禽肉；從波蘭進口約4,070公噸冷藏禽肉及約2,482萬隻禽蛋；以及從日本進口約40公噸冰鮮禽肉、約2,530公噸冷藏禽肉及約2.1億隻禽蛋。

中心表示，已就事件聯絡韓國、挪威、荷蘭、波蘭和日本當局，並會繼續密切留意世界動物衞生組織及有關當局發出關於爆發禽流感的消息，因應當地疫情發展，採取適當行動。

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一文看清第三針疫苗須知及疫苗種類：https://bit.ly/3BJX1BB

HKET TV健康台由專家拆解食物安全及都市疾病，即看：https://bit.ly/3cNFwr7

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

記者：黃穎津

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