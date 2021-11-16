【飲食速報】尖沙咀海港城全新OMAKASE店登場　每位$780起嘆日本BB吞拿魚+軟煮八爪魚

▲ 位於尖沙咀海港城的鮨 央泰全新日本高級食府近日開業，主打打江戶前風格的廚師發辦。（圖片由餐廳提供）

Omakase熱潮掀起，不少人都受採索不同的日式餐廳，尋找日本旅行的味道。位於尖沙咀海港城的鮨 央泰全新日本高級食府近日開業，由壽司大師岩央泰和他的入室弟子金子司主理，主打江戶前風格的廚師發辦，推出四款菜單，讓大家可品嚐到日本各地的優質海鮮食材。

▲ 餐廳設計由曾為包括米芝蓮二星鮨．齋藤在內的多間星級食府進行室內設計的著名設 計師Junzo Irikado包辦，以現代派簡約風格為基調，並未追求視覺裝飾上的「日式風 味」，而是以空間感、整潔度打造出「高雅清寂」的觀感。（圖片由餐廳提供）

日本著名壽司大師及入室弟子主理

▲ 主廚金子司為岩央泰的入室弟子，日本匠人以極嚴謹及專注著稱，金子司的修業時光裡，白天忙於餐廳事務，晚上靜心回味老師的指點教導，經由無數日夜的反復實踐，逐漸修煉出具有自身特色的料理風格和理念。（圖片由餐廳提供）

與米芝蓮二星食府鮨．齋藤主廚齋藤孝司一同師承於全日本其中一位最炙手可熱的壽司師傅金坂真次，著名壽司大師岩央泰曾先後於銀座幾間名壽司店學藝十多年，於2012年自立門戶開設「銀座いわ」，即奪得米芝蓮一星。

岩先生對鮨 央泰選用的食材有著嚴謹的要求，刺身魚鮮從東京築地、九州、四國、北海道相熟供應商入貨，每日新鮮空運到港，確保水準跟本店一樣。

主廚金子司為岩央泰的入室弟子，日本匠人以極嚴謹及專注著稱，金子司的修業時光裡，白天忙於餐廳事務，晚上靜心回味老師的指點教導，經由無數日夜的反復實踐，逐漸修煉出具有自身特色的料理風格和理念。

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八道招牌料理

鮨 央泰將推出壽司大師岩央泰的八道招牌料理，餐廳特意從日本空運專用熟成櫃到港，將醃製過的大拖羅置於熟成櫃內熟成兩星期，讓鮮味更加突出，再配以備長炭炙燒，微焦的香氣與大拖羅鹹香的鮮味於口腔內縈繞不散。

白子天婦羅配白酒汁是以鱈魚的白子炸成天婦羅，配以魚的高湯混入白酒，忌廉及牛油製成的醬汁，上面再鋪上黑松露，白子酥脆口感加上醬汁及黑松露的香味，令人更回味無窮。

軟煮八爪魚口感柔和，將八爪魚軟煮然後冷凍，再配上蘿蔔再煮，一冷一熱的製法讓八爪魚肉身變得非常美味柔軟。

太刀魚酒盗燒的烹調方法獨特，太刀魚以取自鰹魚内臓製成的鹽漬下酒菜（日本人稱為「酒盜」，濃郁的味道像是盜走食客的酒般停不了口）醃製，經炭火燒烤後肉質光滑細嫩，散發出晶瑩光澤，是清酒的最佳配搭。

其他招牌菜式如春子鯛及BB吞拿魚也是沿用岩央泰的獨門食譜炮製，不能錯過。

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4款餐單$780起

鮨 央泰15道菜午餐「雪月花」及19道菜午餐「風花」，價錢分別為港幣$780及港幣$1180起；19道菜晚餐「朧」及23道菜晚餐「皇」，價錢分別為港幣$1780及港幣$2180起。

地址：尖沙咀廣東道 3-27 號海港城港威商場地下 G111 號舖

電話：2383 3366

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記者：王芷瑩