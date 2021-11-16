【港人好故事】丘佐榮中學舊生變校長　傳承「嚴中帶愛」精神發掘學生潛能

▲ 郭世民自言對母校有很深的感情。（梁偉榮攝）

基督教女青年會丘佐榮中學本學年迎來新校長郭世民，是該校的舊生。回想年幼時在同一校園被發掘潛能，在老師悉心栽培下，建立自信心及領導能力，郭校長重返母校，希望承傳丘佐榮中學「嚴中帶愛」精神，幫助每一位學生發揮潛能，回饋社會。輾轉多年再踏進同一校門，郭世民笑說，從未打算要升職做校長，尤其於近年具挑戰性的年代，

無論考試方面、課程上的變動，加上學生要找出路方向都不容易，做校長會有很多責任，我自己都會想，是否有這個能力呢？

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但想到於母校成長的點滴經歷，郭世民終說服自己踏出安舒區︰「在這個富挑戰的年代，我十分樂意重返母校工作。」郭世民多次提起對母校有很深的感情，畢業多年都難以忘懷校園時光，自言一直都想念母校，校友聚餐都總會出席。談到為何這般喜愛這所學校，他憶述自己學生時代較內向，是丘中的老師發現到其潛能；郭世民指自己自小喜歡唱歌，得老師挑選他進合唱團，又鼓勵他參加歌唱比賽，更成為音樂學會主席，郭世民說他一直感激老師給予的機會︰

我建立起自信心，亦學會做領袖，可以說是音樂培育了我，音樂亦連繫了我的「丘中情」。

升讀大學時主修電腦科，但比起機器，郭世民更喜歡與人接觸，想做一份有意義、又可幫助人的工作，最後決定執起教鞭，畢業後第一份工作就回到母校，工作數年後轉到天水圍循道衛理中學任教，20年後再重返母校。一如當初老師發掘其天賦一樣，郭世民希望，可於為學生提供不同機會，發展學業以外的潛能，他亦深信每個學生都有其潛能，日後都可以獲得成功︰

不只是叻的同學，每人都有不同的潛能可以發揮，我希望有不同途徑、不同範疇讓同學選擇，而不只是讀書叻。

他希望教學生訂立自己目標、計劃，努力去實現。 郭世民是一名虔誠的基督徒，對他來說「愛」一字，是重要的核心價值，他引述聖經內說到︰「愛是恆久忍耐，又有恩慈，愛是不嫉妒…….」郭世民說，即使學生不是信徒，但都希望他們可在學校中學到這些「愛」的價值觀，而同一時間，亦要善用自己才華回饋社會︰「愛是最重要的，有潛能、好厲害的學生，要學如何用潛能去幫助世界及社會。」

▲ 郭世民期望為學生提供機會，發展潛能。（梁偉榮攝）

郭世民笑說，丘佐榮中學的特色是「嚴中有愛」，教師對學生抱有高期望，但亦十分重視師生之間的關愛，而他所見，現時校內師生關係亦很好。他認為學校是學生的第二個家，師生關係、同學間的情誼，這些人際關係的建立會培養出關心及愛，而這些情感，正正可以在青少年面對挑戰時，陪伴他們。

近年香港社會氣氛較以往緊張，面對移民潮、教師流失的處境，郭世民說，相信老師的崗位依然很重要︰

我仍然覺得教育很有意思；學校不只傳授知識，亦是培育學生心靈上成長的地方，學生亦很需要有老師協助陪伴。

新學年開始至今已有2個多月，郭世民稱在新職位上適應得不錯，已經與同事逐一認識，慢慢建立緊密合作。不過，他遺憾尚未全校恢復面授課，與學生相處的時間不多，他說稍後會約見學生領袖閒談，了解他們對學校的想法，亦希望增添學生校園生活的色彩，正與教師商討可以舉行哪些活動。

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着重IT發展 初中已學編程AI

另外，該校於2015/16至22/23學年間獲撥款約600萬元，用作開辦資訊科技增潤班。學校每年均會招募約30名中二學生參與增潤班，至中五時合共有400小時的培訓，課程包括流動應用程式編寫、電腦遊戲設計、虛擬實境（VR）、人工智能等。學生更會參加不同類型的比賽，亦屢奪佳績。其中於香港教育城舉辦的Code2App 2021編程挑戰賽，學生獲得季軍；2019年4位中六同學參加一個由美國大學在港舉辦的比賽，憑着人工智能手機程式獲勝並取得100萬獎學金。

郭世民強調，不只表現出眾的學生有機會接觸更多電腦知識，校方亦於初中電腦科加入編程教育，教授學生編寫手機應用程式，上學年則開始將人工智能基本知識加入中二級的課程，學生會學習人面或圖像辨識原理，亦會嘗試於手機程式編寫上應用。適逢學校50周年，年底起將有一連串慶祝活動，郭世民透露，學校將舉辦資訊科技比賽，其他正籌備的活動，包括舊生晚宴，及重頭戲之一、將進行網上轉播並邀請全球校友參與齊唱校歌的校慶音樂會。郭世民說，希望可借校慶活動連結校友，亦讓學生聯絡感情。

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記者：黃悅晴