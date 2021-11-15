【院內感染】北大嶼山及葵涌醫院爆院內感染群組　7名病人受感染

▲ 北大嶼山醫院及葵涌醫院分別爆發抗萬古霉素腸道鏈球菌及甲型化膿性鏈球菌個案組群。（資料圖片）

醫管局今日（15日）表示，北大嶼山醫院及葵涌醫院分別爆發抗萬古霉素腸道鏈球菌及甲型化膿性鏈球菌個案組群。

1名曾入住北大嶼山醫院延續護理病房的51歲男病人，於11月5日確診帶有抗萬古霉素腸道鏈球菌。院方按照既定感染控制程序展開追蹤篩查，發現多3名年齡介乎77歲至97歲男病人確診為抗萬古霉素腸道鏈球菌帶菌者，但沒有出現感染徵狀。1名病人已經出院，2名病人繼續於北大嶼山醫院留醫，另外1名病人早前已轉往瑪嘉烈醫院留醫，有關病人正接受隔離治療，情況穩定。

院方感染控制組已經與有關部門及衞生防護中心商討，並在該病房執行各項加強感染控制措施，包括加強有關病房的清潔及消毒、嚴格執行接觸傳播防護措施，加強員工及病人手部衞生、與加強病人及環境篩查。

此外，葵涌醫院1個精神科男病房自11月1日起先後有3名年齡介乎52至55歲病人出現皮膚感染，院方已為病人進行所需測試，化驗結果對甲型化膿性鏈球菌呈陽性反應。有關病人現正接受治療，情況穩定。

該病房已暫停接收新症。院方已根據既定指引加強預防感染措施，並會繼續密切監察該病房病人的健康情況。

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記者：黃穎津