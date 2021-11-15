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【打擊走私】海關當場截獲走私客搬貨　拘4男子檢2,100萬元高價貨

社會 19:49 2021/11/15

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熱門 梅艷芳 靚太安樂窩 星空下的仁醫 校長專欄 全民造星IV 兒童健康 MIRROR星蹤 超市大搜查 疫苗獎賞 新冠疫苗

檢獲的懷疑走私貨物和被扣查的3輛懷疑涉案車輛。（政府新聞處）

香港海關和水警11月13日進行聯合反走私行動，在東涌偵破一宗涉嫌利用快艇走私的案件，檢獲一批懷疑走私貨物，包括高價食材、電子產品和獸藥產品，估計市值約2,100萬元。

海關和水警人員當日凌晨時分在北大嶼山進行聯合反走私行動，於赤鱲角發現數名可疑男子將懷疑走私物品從一輛貨車搬運到兩輛客貨車，該兩輛客貨車其後駛至東涌一處岸邊，數名男子將客貨車上的貨物搬運到一艘快艇。海關和水警人員遂採取行動，該些男子隨即登上快艇逃去。

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行動中，海關人員拘捕4名懷疑涉案男子，並扣查3輛懷疑涉案車輛，包括1輛貨車和2輛客貨車，並於車上檢獲一批懷疑走私貨物，包括花膠、燕窩、智能電話、平板電腦和獸藥產品。案件仍在調查中。

海關提醒，走私屬嚴重罪行，根據《進出口條例》，任何人輸入或輸出未列艙單貨物，一經定罪，最高可被判罰款200萬元及監禁7年。

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記者：黃穎津

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