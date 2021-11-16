【創新科技】港大創新製衣技術研發中心進駐InnoHK　盼以AI機械人技術推動製衣業發展

▲ 創新製衣技術研發中心團隊。（曾耀輝攝）

香港大學9所研發實驗室進駐InnoHK創新香港研發平台，其中由港大與日本東北大學合作的「創新製衣技術研發中心」，研究於製衣業應用人工智能與機械人技術，中心透露正申請一項有關機器的專利，計劃未來與本港製衣廠商合作，推動香港再工業化，重振香港製衣業，期望可吸引熟悉創科的新勞動力入行。

上世紀本港製衣業發展蓬勃，但隨着廠房遷入內地，加上近年勞動力下降，製衣業面對市場快速變化所帶來的挑戰。港大「創新製衣技術研發中心」亦關注部分製衣工序會帶來危險性，例如長期吸入棉塵會影響健康，目標於製衣業應用人工智能及機械人科技，以提升生產速度，從而增加競爭力。因此，研發中心正計劃研發擁有人工智能、並能做到縫紉及布料處理的製衣機械人。

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中心首席營運官吳海鵬表示，傳統成衣生產過程中，一件裇衫有至少70至80個工序，如果要進行不同縫紉程序，例如包邊，須用到特定固定夾具協助，對縫紉機附件及夾具要求很高，但使用智能機械人就可以節省時間及工序。

中心總監、港大太古工程學及微系統科技講座教授田之楠表示，研發機械人的目標不是要取代製衣工人，而是讓整體生產力更高，並大幅減低工序中的出錯情況，增加成本效益。他透露研發出的機械人可以做到人機協作，以輔助工序為主。近年港府提倡「再工業化」，他認為不是要將製衣廠搬回本港，而是要於本地製造高端職位，吸引創科新血入行，推動製衣行業發展。

不過，現時機械人於識別及處理柔軟的布料上有一定困難，來自日本的中心副總監小菅一弘相信，結合人工智能系統後，機械人透過輸入數據可掌握布料如何變型，在處理布料時更得心應手。

中心踏入運作第二年，正進行14個相關項目的研究，並正為一項儀器設施申請專利。吳海鵬預告，中心將於申請專利後與本港製衣商合作。 InnoHK 是今屆港府重點項目，旨在發展香港成為環球科研合作中心，當中涉及於香港科學園成立世界級的創新平台，由國際知名大學和科研機構設立研發實驗室，進行科研合作。經過篩選及審批程序後，共有28所研發實驗室獲選進駐。

▲ 先進生物醫學儀器中心團隊。（曾耀輝攝）

另一個將進駐InnoHK創新香港研發平台的研發實驗室，為港大工程學院與哈佛大學工程與應用科學學院合作的「先進生物醫學儀器中心」，專門研發低成本的儀器及精準醫學技術，目標為大眾提供費用相宜的篩查測試。

中心正循4個方向進行研究，包括推動費用相宜的廣泛篩查測試、精確伴隨式診斷、策略治療方法及醫療配件。香港大學機械工程系副教授陳國樑負責醫療配件的研究項目，他舉例，會研究以非侵入式的方法，如汗、口水為患者量度血糖，期望日後糖尿病患者不用再「篤手指」。



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身兼中心總監的港大機械工程系教授岑浩璋表示，實驗室以開發技術為主，研發項目不局限只應用於一種疾病，而是會在與不同機構或科系的合作，調整技術應用。他指出，中心目前與醫學院有合作，獲提供樣本為技術進行初步測試。中心另一目標為培養本地人才，以滿足精準醫療不斷增長的需求。岑浩璋說，中心目前有27位科研人員，研究員能透過跨學系、國際科技合作來豐富經驗，是一個拓寬視野的獨特機會。

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記者：黃悅晴