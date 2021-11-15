【上呼吸道感染】九龍塘國際英文幼稚園爆發上呼吸道感染　涉20名學童

▲ 九龍塘國際英文幼稚園爆發上呼吸道感染，涉20名學童。（資料圖片）

衞生防護中心今日（15日）公布，九龍塘國際英文幼稚園爆發上呼吸道感染，涉及20名2至5歲學童，其中18名病人已經求醫，當中一人經治療後已出院。

衞生防護中心表示，個案涉及20名學童，包括10男9女，年齡介乎2至5歲，其餘一名學童詳情仍在確認中。他們自10月23日起先後出現發燒、咳嗽、流鼻水和喉嚨痛。其中18名病人已經求醫，當中一人經治療後已出院。全部病人情況穩定。中心人員已向校方提供有關預防呼吸道感染的建議，學校正接受醫學監察。另外，由於上呼吸道感染的徵狀與新冠肺炎相似，為謹慎起見，該校已於10月26日會被納入強制檢測公告，以排除感染2019冠狀病毒的可能性。該校已停課至少五日以進行清潔及執行強制檢測公告。



衞生署提醒，市民應注意良好個人和環境衞生，以防感染流感及其他呼吸道疾病。

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責任編輯：李榮忠