【來源可疑】食環署發現兩間持牌零售點大閘蟹來源有可疑　未能提供衞生證明書

▲ 食環署發現兩間持牌零售點大閘蟹來源有可疑，未能衞生證明書以供檢查。（政府新聞處）

食環署持續一連串的突擊行動，巡查各區大閘蟹銷售處所，打擊非法銷售大閘蟹情況，亦會聯同其他相關部門進行聯合行動，調查懷疑銷售來歷不明大閘蟹，以確保市面上出售的大閘蟹符合相關的法例規定，保障食物安全和消費者權益。

食環署發言人今日（15日）表示，食安中心及環境衞生部、海關和漁護署於近日聯合行動中，發現持有介貝類水產動物（大閘蟹）售賣許可證的兩間零售點及其供應商所出售的大閘蟹來源有可疑。有關處所出售報稱產自本地養殖場或其他地方進口的大閘蟹，惟負責人未能提供食環署認可的衞生證明書以供檢查，因此違反相關持牌條件，而相關報稱產自本地養殖場的大閘蟹亦沒有掛上「優質養魚場計劃」的可溯源二維碼標籤，食環署已於三個處所封存超過1,300隻大閘蟹。

此外，行動中亦巡查了向有關供應商提供大閘蟹的一處本地大閘蟹養殖場，調查仍在進行中。食環署表示十分關注銷售不明來歷大閘蟹的情況，會繼續密切監察情況。

根據《食物業規例》（第132X章），任何人無牌經營食物業或未獲准許售賣限制出售的食物，即屬違法，一經定罪，最高可被罰款5萬元及監禁6個月。

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責任編輯：李榮忠