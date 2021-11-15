【連環搶劫】屯門鎅刀匪連劫兩的士　警拘29歲無業男

▲ 屯門鎅刀匪連劫兩的士，警拘29歲無業男。

警方屯門警區於11月4日晚上6時及15日凌晨時分，接獲兩宗的士連環搶劫案，案件發生於屯門蝴蝶灣及內河碼頭。

兩名新界的士司機受害人分別於兆山苑及友愛邨，被一名年約30歲喬裝乘客賊人登上的士，賊人坐於後座乘客位，要求的士司機往區內較為僻靜地方，當到達目的地，男子要求司機停泊於僻靜路邊，隨即亮出一把長13厘米鎅刀指嚇的士司機，其中一名受害人因擔心人生安全交出1,500元，另外一名的士司機不甘損失反抗，賊人失敗逃去，受害人沒有損失。

▼ 點擊圖片放大 +4 +3

警方非常重視賊人以暴力及武器犯案，因會影響的士從業員安全,及市民對治安擔心。屯門警區刑事支援隊隨即接手，並迅速調派包括刑事部及特遣隊作地氈式搜查，包括附近環境及大量閉路電視，警方於凌晨2時成功鎖定一名目標男子並作出部署，其後於凌晨3時06分火速於區內一屋邨拘捕一名29歲男子。被捕人報稱無業，警方於男子家中檢獲犯案時長13厘米鎅刀及犯案時衣物，男子現正扣留調查中。

屯門警區刑事調查隊第5隊女督察霍靉琳指，警方對任何形式暴力行為採取零容忍態度，而搶劫罪屬嚴重罪行，一經定罪最高可被判終生監禁。警方呼籲市民不要因一時貪念以身試法。另外警方提醒市民如不幸遇到搶劫，應保持冷靜盡量記低賊人外貌特徵及逃走路線，於安全情況下盡快報警。

一文看清第三針疫苗須知及疫苗種類：https://bit.ly/3BJX1BB

HKET TV健康台由專家拆解食物安全及都市疾病，即看：https://bit.ly/3cNFwr7

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

記者：黃傑偉