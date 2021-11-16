【正能量】退休精神科護士為抗疫出力　紓緩市民打針緊張情緒

▲ 醫管局醫生及自選兼職的醫護分享在社區疫苗接種中心的經驗及感受。（左起：劉蘭、 劉婉芬醫生、 廖月媚）（陳永康攝）

港府在本月11日正式為高風險群組接種第三劑新冠疫苗，而社區疫苗接種中心能暢順運作年半有多，除了有賴一眾全職的醫護人員外，一些兼職甚至是已退休的護士亦功不可沒。

自選兼職計劃參加者之一的廖月媚，在東區醫院任職精神科護士40多年，在2015年退休。她表示，雖然自己當年是提早退休，不過曾向醫院表明有任何情況需要她都可以幫助。廖月媚退休後都有繼續協助打流感針，直至疫情爆發她亦想出一份力，當時知道港島東醫院聯網會開辦社區疫苗接種中心就二話不說報名參加，她形容「好似幫娘家咁」。

曾為精神科護士的廖月媚指，以前日常的工作技巧在疫苗中心可派上用場。有時侯前來接種的市民情緒相當兩極，有些市民因工作被逼接種疫苗，故他們會顯得特別不耐煩甚至對她發脾氣，她笑言「佢哋愈大聲，我就愈細聲，愈有禮貌，佢哋就會少啲不耐煩」。

不過，有更多的市民是帶着驚慌、不知所措的情緒前來。廖月媚指，所以要學懂「相貌」，看到他們情緒緊張時，主動了解到底他們緊張的原因，慢慢通過交談穩定其情緒。廖月媚表示，各個年齡階層都有不同的原因去害怕打針，有些市民坦言自己上一次打針已是20、30年前，又有一些是很害怕看見針頭，甚至有中年男士帶備眼罩來打針仍怕得哭出來，她都有方法應對，「怕針嘅，我唔會比佢睇到支針，一啲人我就同佢講話你當打流感針，有時佢哋聽到我做咗40幾年護士都即刻定啲」。

同樣參加自選兼職護士的劉蘭，亦在東區醫院服務40年，在退休前任職深切治療部。劉蘭表示跟自己以往的工作不同，除了專業的知識外，亦需要留意不同關於疫苗的資訊。在疫苗中心需要面對不同市民，都遇到不少的查詢，甚至有伯伯問如何參加疫苗抽獎，有時候會被市民問到「口窒窒」，不過她們都會盡力去解答，釋除市民疑慮。

東區醫院內科副部門主管劉婉芬指西灣河接種中心在首日開展打第三針就增設注射攤位至12個。她表示，首日市民都十分踴躍，以西灣河接種中心為例，當日有千餘名市民接種疫苗，接種第一、二劑的市民各有百餘多，而有近900多人是接種第三劑疫苗。

當日有市民指需等待時間較長，她認為可能是首日開展的關係，市民有不同的問題想了解，導致有些中心可能需要等數十分鐘至1小時，但在翌日運作已是順利及暢通，基本上都不用排隊。劉婉芬指，前來接種第三針疫苗的主要都為已接種兩劑滿6個月的高風險群組。

醫管局於2018年推出「自選兼職招聘計劃」，參加醫生、護士可自行選擇工作地點、時間及部門。計劃中有200多人在疫情期間，投入到7間社區疫苗接種中心。

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記者：李榮忠