【國安教育】中小幼可額外申15至30萬加強國安教育　教分辨資訊真偽取材須客觀持平

▲ 每間中小學及幼稚園即日起，可分別申請不多於30萬及15萬元的額外撥款，推行加強國民教育和國安教育活動。（資料圖片）

教育局今日（15日）公布，透過優質教育基金推出「我的行動承諾」加強版，向每間中小學及幼稚園批出最多30萬及15萬元額外撥款，以重點加強國民教育和國家安全教育，倡中學同時加強媒體和資訊素養教育，並進行為期約兩年學習活動；增設要求校方確保所傳遞知識及運用教材內容客觀持平，提供服務的校外機構亦須具公信力，活動的影片簡報及工作紙等資料亦須「留底」。有中學校長冀舉辦考察活動「深化」相關學習內容。

新一份《施政報告》提出針對網絡「假資訊」不良影響，加強培養師生媒體和資訊素養，教育局局長楊潤雄早前透露本月將推出「價值觀教育課程架構」試行版，局方今率先向官津中小學及幼稚園發通函，公布在現行涉及價值觀教育的「我的行動承諾」撥款計劃框架下，推出「加強版」計劃，以進一步協助學校推廣國民教育、國家安全教育、以及媒體和資訊素養教育。

各校可申請一筆額外撥款，進行為期18至24個月的學習活動，以提升學生的國民身份認同，並教導學生辨別資訊真偽和建立慎思明辨的能力。每間獲公帑資助的中、小學可向基金提交一項不超過30萬元撥款計劃，以申請額外資源支援學校重點加強國民教育、國安教育，以及媒體和資訊素養教育的措施；局方指，因應3至6歲幼兒發展階段和學習需要，每間已參加幼稚園教育計劃的幼稚園可提交一個不超過15萬元撥款申請，重點加強國民教育和國安教育措施。

局方在「申請須知」提醒學校作為受款人的責任，對比現有「我的行動承諾」撥款計劃，「加強版」計劃增加多項責任條款，包括列明學校「須確保計劃活動傳遞的知識及運用的教材內容正確、客觀及持平」；如涉採購服務，必須「安排在相關範疇具公信力及豐富資歷和經驗的機構或人士參與」，確保活動質素。

如計劃活動由外間機構或人士協助推行，受款學校在完成相關活動後，必須透過基金網上計劃管理系統提交相關活動的文本資料，例如投影片簡報、講義及工作紙等，供參考及存檔之用，校方須確保外間機構或人士在參與計劃活動前知悉並同意上述安排。

李求恩紀念中學署任校長徐曉琦表示，該校上學年曾參加「我的行動承諾」計劃的正向價值教育比賽，但不涉國安教育內容，他坦言學校目前邀請外來講者到校，亦會留意對方的背景，但主要以學生「學到嘢」、可擴闊視野的目標為主，例如社運前後仍然有透過校外機構，教學生新聞取材、保持客觀真實等；他希望利用新增30萬元撥款「深化」相關內容，例如辦本地或內地交流，到上環文武廟認識其與香港歷史發展關係等。

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記者：馮琪雅