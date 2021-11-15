【新冠肺炎】凍房從業員周三起須定期接受檢測　未接種疫苗須每日檢測

▲ 特定凍房從業員周三起須定期接受檢測，未接種疫苗須每日檢測。（資料圖片）

食環署發言人今日（15日）提醒凍房負責人及工作人員，政府已將特定凍房從業員納入強制檢測公告，有關人士須自11月17日（星期三）起定期接受新冠病毒檢測。

根據政府將就《預防及控制疾病（對若干人士強制檢測）規例》（第599J章）刊憲的強制檢測公告，在其工作或提供服務期間會進入凍房範圍內以冷藏方式貯存食品的倉庫，或接觸到需要冷藏的食品或涉及裝卸需要冷藏的食品的凍房工作人員（包括全職、兼職、散工、替假員工及凍房外聘服務合約員工），均須接受強制檢測。已完成接種新冠疫苗者須每3天進行一次檢測，未完成新冠疫苗接種者（包括個別因健康原因而暫時不適宜接種疫苗的員工）則須每天檢測。

同時，由11月17日起，食環署會額外提供流動檢測服務，以方便納入強制檢測規定的特定凍房工作人員接受檢測。除各區社區檢測中心，符合資格的人士亦可到各區流動採樣站及設立於沙田區及葵青區的流動採樣車進行檢測。特定凍房工作人員須向社區檢測中心、流動採樣站或流動採樣車的職員提供相關疫苗接種紀錄或醫生證明書，並出示由凍房營運商發出的有效文件以核實身分，方可獲得安排免費檢測。

此外，凍房負責人亦需透過食環署網頁網上登記其已接種疫苗工作人員數目及相關資料。

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責任編輯：李榮忠