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【新冠疫苗】科興接種門檻倡下調至3歲　有校長指幼童家長持觀望態度

社會 22:48 2021/11/15

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熱門 梅艷芳 靚太安樂窩 星空下的仁醫 校長專欄 全民造星IV 兒童健康 MIRROR星蹤 超市大搜查 疫苗獎賞 新冠疫苗

有小學及幼稚園校長均形容，家長對子女接種與否持觀望態度，盼當局提供更多相關數據參考，強調以學童健康為先。(經濟日報資料圖片)

本港逾467萬人已接種至少一劑新冠疫苗，本港新冠疫苗顧問專家委員會昨開會商討，會上通過建議降低科興疫苗接種年齡至3歲，但未知何時開展。有小學及幼稚園校長均形容，家長對子女接種與否持觀望態度，盼當局提供更多相關數據參考，強調以學童健康為先。

【新冠疫苗】政府疫苗專家批准下調科興接種年齡至最小3歲，詳細內容：【下一頁】

目前中學全校或個別年級有7成學生完成接種方可恢復全日面授課堂，教育局昨仍未更新較年幼學生相關安排。本身是幼稚園校長的教聯會副主席林翠玲表示，學界固然希望盡快恢復全日上課，但需以小朋友健康為先，暫時亦未聞家長欲安排子女打針，籲當局提供較多幼童接種數據，給予家長更多信心。

津貼小學議會主席胡艷芬亦強調，學生打針取決於家長，學界願意在安全情況下配合接種安排，但提及新冠疫苗接種屬新鮮事物，未知會有何實際副作用，建議由家長陪同子女到校或到中心接種，而一般小學禮堂規模亦不似中學寬闊，過去中學到校接種設人數門檻，故仍有待專家研究安全的接種方法。

 一文看清第三針疫苗須知及疫苗種類：https：//bit.ly/3BJX1BB

HKET TV健康台由專家拆解食物安全及都市疾病，即看：https：//bit.ly/3cNFwr7

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https：//bit.ly/2JdOaiS

記者：馮琪雅

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