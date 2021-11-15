【強制檢測】19個地方納入強檢　包括K11 MUSEA

▲ 19個地方納入強檢，包括K11 MUSEA。（資料圖片）

政府深夜就強制檢測公告刊憲，要求於指定期間曾身處19個指明地方的人士接受新冠病毒核酸檢測。

屬再次檢測的指明地方

受檢人士須於11月17日或之前接受檢測；若在11月13日至11月15日期間已進行檢測，會獲視為已遵從強制檢測公告規定

任何在10月28日上午11時至下午3時期間曾身處香港九龍尖沙咀廣東道30號新港中心 G38B，C，D 及139B，C，F 號鋪 H&M 的人士

任何在11月5日下午6時至下午11時59分期間曾身處香港九龍尖沙咀海港城太平洋會3樓紫荊閣的人士

任何在11月4日下午3時至下午10時期間曾身處香港九龍尖沙咀梳士巴利道18號 K11人文購物藝術館的人士

任何在11月4日中午12時至下午4時期間曾身處香港九龍尖沙咀海港城太平洋會1樓的人士

幼稚園

任何在11月2日至11月15日期間曾身處任何下列指明地方超過兩小時的人士，須於11月17日或之前接受檢測。如受檢人士選擇使用衞生防護中心派發的樣本瓶進行檢測，則須於11月19日或之前交回已採樣本的檢測樣本收集瓶。受檢人士若在11月13日至11月15日期間已進行檢測，會獲視為已遵從強制檢測公告的規定。

香港新界沙田沙田正街 11–17號偉華中心3字樓平台平安福音堂幼稚園

香港九龍觀塘瑞和街 71 號地下至 3 樓聖公會聖巴拿巴堂幼稚園

香港九龍深水埗順寧道 16 號樂年花園第 7 座地下雅各中英文幼稚園 （深水埗校）╱雅各幼兒園（順寧道）

香港新界葵涌葵涌邨春葵樓地下 4 號聖公會荊冕堂葵涌幼稚園

香港新界大嶼山東涌健東路 1 號映灣園第 15 座 1 樓鄰舍輔導會東欣 幼兒園

香港新界青衣長青邨青葵樓 3 樓 309-314 室路德會長青幼兒園

香港九龍紅磡黃埔花園 10期-綠榕苑地下迦南幼稚園（黃埔花園）╱ 迦南幼兒園（黃埔花園）

香港新界粉嶺華心邨華冠樓地下香港保護兒童會聖誕老人愛心粉嶺 幼兒學校

香港西營盤薄扶林道 54 號地下至 1 樓明愛凌月仙幼稚園

香港新界清水灣孟公屋路 1A 號英基雅柏國際幼稚園

香港新界沙田文禮路 39 號明愛樂進學校

香港新界沙田文禮路 30 號明愛樂進學校的宿舍

香港新界大埔露屏路 10 號香港教育大學高級教職員宿舍地下 G02 至 G05 室香港教育大學幼兒發展中心（只包括日託育嬰園部）

香港九龍觀塘瑞和街 71 號 4 樓聖公會聖巴拿巴堂學前兒童課餘託管中心

小學

任何在11月2日至11月15日期間於以下指明學校就讀以下指明級別的學生及曾面授該等指明級別學生的指明學校老師（包括但不限於全職、兼職和替假老師），須於11月17日或之前接受檢測。受檢人士若在 2021 年 11 月 13 日至 11 月 15 日期間已進行檢 測，會獲視為已遵從強制檢測公告的規定。

香港新界大嶼山愉景灣海澄湖畔路38號智新書院一年級

一文看清第三針疫苗須知及疫苗種類：https://bit.ly/3BJX1BB

HKET TV健康台由專家拆解食物安全及都市疾病，即看：https://bit.ly/3cNFwr7

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

責任編輯：李榮忠