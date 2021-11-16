  • 25°C
香港時間 : 20211116日 (週二) 11:28
靚太生活雜誌

會員專區

專題:未來技能今天學

熱門關鍵字 : 梅艷芳 靚太安樂窩 星空下的仁醫 校長專欄 全民造星IV 兒童健康 MIRROR星蹤 超市大搜查 疫苗獎賞 新冠疫苗
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【豁免檢疫】摩根大通CEO戴蒙來港獲豁免隔離檢疫　特首：行程受規範且風險可控

社會 10:15 2021/11/16

分享：

熱門 梅艷芳 靚太安樂窩 星空下的仁醫 校長專欄 全民造星IV 兒童健康 MIRROR星蹤 超市大搜查 疫苗獎賞 新冠疫苗

摩根大通CEO戴蒙來港獲豁免隔離檢疫，特首林鄭月娥指行程受規範且風險可控。（馮漢柱攝）

國泰航空明（17日）起收緊豁免檢疫機組人員抵港後的防疫措施，所有非內地港口機組人員抵港後，必須接受加強醫療監察措施，特首林鄭月娥指，措施屬港府與航空公司商討後的結論，影響130名貨機機師。

林鄭月娥今早（16日）出席行會前見記者表示，在外防輸入之餘，需要保持本港空、陸運正常，早前為嚴格外防輸入已收緊大部分豁免群組的入境要求，稱本港沒有來貨不知香港如何運作，她強調不是對機組人員完全放手，港府正與航空公司保持聯絡，又指現行的防疫措施，如21日隔離檢疫涉及130位機師，已對航空業有很大影響，形容「多一至兩宗(確診)已令本港貨機沒有機師。」

她補充，保持香港運作大前提下，即使稍微影響經濟，都會採取進一步措施，她表示現階段港府與航空公司推出的防疫措施適合，有需要會再採取進一步措施，但她相信會更影響本港經濟及運作。

根據經濟日報報道，摩根大通行政總裁戴蒙（Jamie Dimon）昨日（15日）抵達香港，短暫停留32小時，獲豁免隔離檢疫，隨後飛往倫敦。被問到豁免的準則、入境後行蹤限制及如何監察時，林鄭月娥指該豁免根據條例下由相關政策局提出，經政務司司長以個人身份來批核，以她所知，戴蒙以經濟為由入境，「畢竟是一間很大的銀行，在港有重要業務需要工作」，強調整個行程有限制，所以風險完全可控，惟她未有交代具體限制甚麼行程。

最新影片推介：

一文看清第三針疫苗須知及疫苗種類：https：//bit.ly/3BJX1BB

HKET TV健康台由專家拆解食物安全及都市疾病，即看：https：//bit.ly/3cNFwr7

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https：//bit.ly/2JdOaiS

記者：陳麗娜

相關文章

【正能量】退休精神科護士為抗疫出力　紓緩市民打針緊張情緒
今日 00:00
【正能量】退休精神科護士為抗疫出力　紓緩市民打針緊張情緒
【國安教育】中小幼可額外申15至30萬加強國安教育　教分辨資訊真偽取材須客觀持平
22:15 2021/11/15
【國安教育】中小幼可額外申15至30萬加強國安教育　教分辨資訊真偽取材須客觀持平
【新冠肺炎】凍房從業員周三起須定期接受檢測　未接種疫苗須每日檢測
22:28 2021/11/15
【新冠肺炎】凍房從業員周三起須定期接受檢測　未接種疫苗須每日檢測
【新冠疫苗】科興接種門檻倡下調至3歲　有校長指幼童家長持觀望態度
22:48 2021/11/15
【新冠疫苗】科興接種門檻倡下調至3歲　有校長指幼童家長持觀望態度
【收緊防疫】國泰周三起收緊機組人員防疫措施　抵港後首3天每日不得離家逾2小時
今日 00:31
【收緊防疫】國泰周三起收緊機組人員防疫措施　抵港後首3天每日不得離家逾2小時
【強制檢測】19個地方納入強檢　包括K11 MUSEA
22:54 2021/11/15
【強制檢測】19個地方納入強檢　包括K11 MUSEA

你可能感興趣

【正能量】退休精神科護士為抗疫出力　紓緩市民打針緊張情緒
今日 00:00
【正能量】退休精神科護士為抗疫出力　紓緩市民打針緊張情緒
【國安教育】中小幼可額外申15至30萬加強國安教育　教分辨資訊真偽取材須客觀持平
22:15 2021/11/15
【國安教育】中小幼可額外申15至30萬加強國安教育　教分辨資訊真偽取材須客觀持平
【新冠肺炎】凍房從業員周三起須定期接受檢測　未接種疫苗須每日檢測
22:28 2021/11/15
【新冠肺炎】凍房從業員周三起須定期接受檢測　未接種疫苗須每日檢測
疫苗 新冠肺炎疫情 經濟 肺炎 林鄭月娥

最高瀏覽

【神秘手勢】16歲少女遭綁架狂比「540」手勢　路人見求助暗號立即報警成功救人
11:47 2021/11/09
【神秘手勢】16歲少女遭綁架狂比「540」手勢　路人見求助暗號立即報警成功救人
【一生最愛】無悔嫁癌末男友做3個月短命夫妻　情深妻守寡20年全因亡夫一封信
14:05 2021/11/15
【一生最愛】無悔嫁癌末男友做3個月短命夫妻　情深妻守寡20年全因亡夫一封信
【救人慘死】中年婦情緒激動跳樓輕生　24歲消防員飛撲救人同墮樓慘死
11:55 2021/11/14
【救人慘死】中年婦情緒激動跳樓輕生　24歲消防員飛撲救人同墮樓慘死