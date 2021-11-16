【豁免檢疫】摩根大通CEO戴蒙來港獲豁免隔離檢疫　特首：行程受規範且風險可控

▲ 摩根大通CEO戴蒙來港獲豁免隔離檢疫，特首林鄭月娥指行程受規範且風險可控。（馮漢柱攝）

國泰航空明（17日）起收緊豁免檢疫機組人員抵港後的防疫措施，所有非內地港口機組人員抵港後，必須接受加強醫療監察措施，特首林鄭月娥指，措施屬港府與航空公司商討後的結論，影響130名貨機機師。

林鄭月娥今早（16日）出席行會前見記者表示，在外防輸入之餘，需要保持本港空、陸運正常，早前為嚴格外防輸入已收緊大部分豁免群組的入境要求，稱本港沒有來貨不知香港如何運作，她強調不是對機組人員完全放手，港府正與航空公司保持聯絡，又指現行的防疫措施，如21日隔離檢疫涉及130位機師，已對航空業有很大影響，形容「多一至兩宗(確診)已令本港貨機沒有機師。」

她補充，保持香港運作大前提下，即使稍微影響經濟，都會採取進一步措施，她表示現階段港府與航空公司推出的防疫措施適合，有需要會再採取進一步措施，但她相信會更影響本港經濟及運作。

根據經濟日報報道，摩根大通行政總裁戴蒙（Jamie Dimon）昨日（15日）抵達香港，短暫停留32小時，獲豁免隔離檢疫，隨後飛往倫敦。被問到豁免的準則、入境後行蹤限制及如何監察時，林鄭月娥指該豁免根據條例下由相關政策局提出，經政務司司長以個人身份來批核，以她所知，戴蒙以經濟為由入境，「畢竟是一間很大的銀行，在港有重要業務需要工作」，強調整個行程有限制，所以風險完全可控，惟她未有交代具體限制甚麼行程。

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記者：陳麗娜