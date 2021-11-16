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【新冠肺炎】本港新增1宗輸入個案　涉一名21歲女子帶有L452R變種病毒

社會 16:21 2021/11/16

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熱門 梅艷芳 靚太安樂窩 星空下的仁醫 校長專欄 全民造星IV 兒童健康 MIRROR星蹤 超市大搜查 疫苗獎賞 新冠疫苗

（資料圖片）

本港新冠肺炎疫情持續，衞生防護中心今日（16日）新增1宗個案為輸入個案，涉及一名21歲女子，由A組指明地區（高風險）抵港，抵港時在香港國際機場臨時樣本採集中心「檢測待行」的檢測結果呈陽性，患者帶有L452R變種病毒；另今日有初步確診少於10宗

本港新冠肺炎疫情持續，衞生防護中心昨日新增6宗個案為輸入個案，至今本港個案累計12,388宗，包括12,387宗確診個案和一宗疑似個案。詳情即看【下一頁】

政府深夜就強制檢測公告刊憲，要求於指定期間曾身處19個指明地方的人士接受新冠病毒核酸檢測。詳情即看【下一頁】

新冠疫苗顧問專家委員會昨天開會，召集人劉澤星及疫苗可預防疾病科學委員會主席劉宇隆等討論把科興疫苗接種年齡降低到3歲。顧問專家委員會經考慮有關資料，並衡量疫情為本地所帶來的風險後，建議批准科興疫苗的適用年齡涵蓋3至17歲兒童。詳情即看【下一頁】

最新影片推介：

一文看清第三針疫苗須知及疫苗種類：https：//bit.ly/3BJX1BB

HKET TV健康台由專家拆解食物安全及都市疾病，即看：https：//bit.ly/3cNFwr7

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