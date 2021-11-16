【換命真相劇透】第22集劇情預告　時光知報錯仇錯害耀華感內疚

▲ 《換命真相》

由譚俊彥、鄧佩儀、張頴康、朱敏瀚、蔣家旻、劉佩玥等主演的台慶劇《換命真相》，第21集講到家純吃下毒蛋糕醒來後，完全忘記了跟寶劍之事……

第22集（16/11）

家純因誤食毒菇入院，醒來後的狀況，令寶劍、時光大吃一驚。

時光得悉原時空他死後發生的一切，始知道出賣自己的另有其人。

時光始知自己報錯了仇，對耀華內疚不已。

時光及後在耀華的開導下，決定以德報怨，阻止原時空的錯誤。

然而，當事人卻不知就裡，以為被時光打壓，二人更大打出手……

《換命真相》第21集劇情 上一頁

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