【換命真相劇透】第22集劇情預告 時光知報錯仇錯害耀華感內疚 娛樂 09:44 2021/11/16 分享： 熱門 梅艷芳 靚太安樂窩 星空下的仁醫 校長專欄 全民造星IV 兒童健康 MIRROR星蹤 超市大搜查 疫苗獎賞 新冠疫苗 ▲ 《換命真相》 由譚俊彥、鄧佩儀、張頴康、朱敏瀚、蔣家旻、劉佩玥等主演的台慶劇《換命真相》，第21集講到家純吃下毒蛋糕醒來後，完全忘記了跟寶劍之事…… 第22集（16/11） 家純因誤食毒菇入院，醒來後的狀況，令寶劍、時光大吃一驚。 時光得悉原時空他死後發生的一切，始知道出賣自己的另有其人。 時光始知自己報錯了仇，對耀華內疚不已。 時光及後在耀華的開導下，決定以德報怨，阻止原時空的錯誤。 然而，當事人卻不知就裡，以為被時光打壓，二人更大打出手…… 《換命真相》第21集劇情 上一頁 最新影片推介：曾志偉專訪 撰文 : TOPick柴犬出動 相關文章 【換命真相】鄧佩儀入行9年終於當女一 Gloria感謝家人支持：媽媽永遠放我在首位 18:51 2021/11/11 【換命真相】鄧佩儀入行9年終於當女一 Gloria感謝家人支持：媽媽永遠放我在首位 【換命真相】張頴康見子女快樂已滿足 寧自己慳儉都要太太有好享受 18:48 2021/11/04 【換命真相】張頴康見子女快樂已滿足 寧自己慳儉都要太太有好享受 【男神廚房X換命真相】譚俊彥爆最難相處拍檔 當眾開名曾被某女星指控非禮 11:09 2021/11/10 【男神廚房X換命真相】譚俊彥爆最難相處拍檔 當眾開名曾被某女星指控非禮 你可能感興趣 【換命真相】鄧佩儀入行9年終於當女一 Gloria感謝家人支持：媽媽永遠放我在首位 18:51 2021/11/11 【換命真相】鄧佩儀入行9年終於當女一 Gloria感謝家人支持：媽媽永遠放我在首位 【換命真相】張頴康見子女快樂已滿足 寧自己慳儉都要太太有好享受 18:48 2021/11/04 【換命真相】張頴康見子女快樂已滿足 寧自己慳儉都要太太有好享受 【男神廚房X換命真相】譚俊彥爆最難相處拍檔 當眾開名曾被某女星指控非禮 11:09 2021/11/10 【男神廚房X換命真相】譚俊彥爆最難相處拍檔 當眾開名曾被某女星指控非禮 換命真相 電視劇 TVB