【侵吞公屋】喪父後公屋遭女保安霸佔換鎖　聾啞女有家歸不得門外露宿

▲ 聾啞女士美華在爸爸離世後，發現公屋已轉名給大廈的女保安員阿娟。

有家歸不得，在家門外露宿有多無助。近日無綫節目《東張西望》採訪聾啞女士美華，她原本與爸爸同住李鄭屋邨，爸爸離世後，卻發現公屋已轉名給大廈的女保安員阿娟。阿娟將單位大門換鎖，並趕走美華，令她無家可歸。街坊不值阿娟所為，希望為美華討回公道。

美華的鄰居高女士透露，美華與父母及哥哥一家四口同住李鄭屋邨單位已30多年，其後他們以「租者置其屋」計劃購買單位。自媽媽離世、哥哥搬走後，美華便一直與90多歲的高齡爸爸同住。高女士指美華的爸爸失聰，而50多歲的美華則是聾啞人士，領取半傷殘津貼，她曾做衣車女工，現在靠綜援維生。

▲ 美華被女保安員阿娟趕走，令她無家可歸。（《東張西望》電視截圖）

父臨終前單位轉名給女保安

父女原本生活平淡安穩，直至美華認識了樓下的新移民女保安員阿娟。高女士形容美華和阿娟「情同姊妹」，阿娟不但照顧美華，還愛屋及烏對她經常出入醫院的爸爸關懷備至，甚至不時上門照顧，令街坊大感奇怪。

直至2017年美華的爸爸過世，美華才發現單位業權已轉名給阿娟，在爸爸離世前21日任命阿娟成為遺囑執行人，即單位已不屬於美華和哥哥，街坊都感到譁然。《東張西望》女主播林希靈透過手語翻譯員訪問美華，美華直指阿娟變衰。美華喪父後，阿娟搬到單位與她同住，但入屋後經常責罵她，她一直忍耐。阿娟甚至向她動粗，曾推撞她致手肘受傷，她非常害怕。

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換鎖迫遷堅持門外露宿

阿娟寫下字條，要求美華繳交單位的水、電、煤、管理費、差餉等費用，更提出要她搬走。阿娟向她「恩恤」表示，可以為她支付部分裝修費用，否則會將單位換鎖，斷水斷電。10月1日，有街坊見到阿娟更換大門鎖，美華自此有家歸不得，帶著買餸車及多袋物品在街上流連。

不過，美華堅持晚上大約10時「回家」，她多次拍門都沒有人應門，門口寫著「已換鎖，開門請聯絡」。她只能在家門外露宿，由於坐在買餸車上淺睡，沒法躺下來睡覺，令她腰痠背痛。主播林希靈曾致電聯絡阿娟，卻沒有回覆。

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有街坊拍攝到阿娟拉著手推車步出家門的片段，片中街坊怒斥她「好唔要面」，阿娟亦不客氣說「你再講，我告你誹謗」。另外，有街坊受訪時批評阿娟，「間屋又唔係你，咁樣霸人間屋」、「早有預謀啦，真係睇唔出咁衰，喪心病狂」。

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責任編輯：王明芳