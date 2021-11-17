【校長專欄】明道小學推「健康生活在明道」 校長：希望同學擁有健康情緒

▲ 教育局啟動了「躍動校園活力人生」計劃，明道小學隨即嚮應。

為協助學生建立活躍及健康的生活方式，教育局啟動了「躍動校園活力人生」計劃，明道小學隨即嚮應。本年度的主題學習「健康生活在明道」之「舞動全人在明道」，已於10月中旬隆重揭幕。當天我們為不同年級的學生安排了多元化、富挑戰的歷奇活動，如緣繩下降、矮繩網、大腳八、珠行萬里······單看活動內容已相當吸引。

在活動中，同學們需要運用協作、溝通、解難能力，同心合力地完成任務，讓同學體會到做運動、溝通及合作的重要性。在老師的帶領下，同學要彼此互相配搭，遇到挫敗，老師會以正向的說話，鼓勵同學不怕失敗，不氣餒，再透過同儕之間的加油打氣，在打氣聲、掌聲中，同學不再戰戰兢兢，鼓起勇氣，踏出心理的關口，再次嘗試，看到這一幕温馨的場景，老師不禁豎起大拇指表示欣賞同學。當他們成功完成任務，如雷貫耳的掌聲此起彼落。

活動完結後，我們安排了一節反思課，透過工作紙及老師的引導，讓學生細味當天的活動，讓學生說說自己在活動中的獲益及反思。節錄兩位高年級的同學分享：「我認為自己做得最好的地方是在指導員的指引下，能夠懂得運用我的平衡力去完成矮繩網這個活動。我覺得這些活動很好玩及富有挑戰性，令我體會到自己必須要有耐性，對自己多加信心才能成功完成任務」。

我認為自己做得最好的地方是玩『你砌我講』的遊戲。我覺得這些活動很刺激和有趣，令我體會到怎樣和組員有默契地合作。活動後，我認為最需要改善的地方是要學習更有膽量，不用害怕將來發生的事情。我承諾日後會勇敢地面對不同的挑戰，不會退縮，因我深信有其他組員伴我同行。

同學們的反思 ，正正能培養他們堅毅不屈的態度面對逆境和挑戰。

此外，我們更在各樓層的樓梯，貼上每一樓層的步數，正向的鼓勵說話，鼓勵學生多「行樓梯」，增加同學做運動的機會。「 健康生活在明道」並不局限於鼓勵同學多做運動，我們推而廣之，希望同學擁有健康情緒，健康地使用網上平台等，故主題學習的活動包羅萬有，如「你我同心做運動」、「聰明e主人」動畫、「健康情緒巡迴劇」、「422世界閱讀日」等。



我校花了不少的心思設計這些活動，最終目的是希望培養同學建立健康的生活模式。

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