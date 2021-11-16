【2021聖誕節】帝京酒店打造童話愛麗絲自助晚餐　每位可獲贈PAUL & JOE防曬旅行裝

▲ 帝京酒店花月庭以「愛麗絲夢遊仙境 (Alice in Wonderland)」童話故事作為靈感，打造一系列聖誕美食，包括這道寶雲酥焗釀牛仔腸肉火雞。(酒店提供)

聖誕節下個月便到，各大酒店已陸續推出不同的聖誕自助晚餐，帝京酒店花月庭以「愛麗絲夢遊仙境 (Alice in Wonderland)」童話故事作為靈感，打造一系列以別緻主角造型製作的特色聖誕美食。

一眾自助晚餐菜式中，花月庭會以各式各樣的矜貴佳餚作為主打，包括無限供應美國生蠔、各式新鮮空運冰鎮海鮮及刺身，還特別推出以酸、甜、辣、甘為主題的四味壽司，包括以酸香梅子作為醬汁的赤貝沙律壽司、清甜多汁的草莓蟹籽海老壽司、香辣惹味的火炙香辣三文魚壽司、採用甘香苦瓜的火炙甘味吞拿魚壽司，味道出奇地匹配，叫人驚喜不已。

▲ 「愛麗絲夢遊仙境」檸檬藍莓朱古力樹頭蛋糕，還原經典的童話場面。(酒店提供)

而熱葷方面，亦是分量十足，包括有來自加拿大的蜂蜜鳳梨烤豬髀，選用重量級的10磅產地來自加拿大的豬髀，肉質軟滑，脂肪豐富，配合蜂蜜及鳳梨，將蜂蜜的清香、鳳梨的果香緩緩滲透肉內，令整道菜餚清香而不膩。另外大廚特別用丁香醃製後再焗製，再準確拿捏火候及烹煮時間，香氣撲鼻之餘，肉質甘甜溫潤，滋味無比。

另外熱葷中，還不能錯過寶雲酥焗釀牛仔腸肉火雞，聖誕火雞必然是桌上佳餚，但是以寶雲酥方法製作的火雞就較少見，寶雲酥是法國南部一種傳統焗製方法，以芥未醬、麵包糠和香草來焗香表層，令火雞外層脆而不膩，而內層則鎖緊肉汁，使其肉質鮮軟嫩滑，帶出豐富的雙重口感。

其他熱葷菜式，還有田園牧羊髀、烤栗子甜椒雞卷，以及即席烹調的米蘭式燴意大利飯伴香蒜龍蝦鉗等，十分豐富。

除了包羅萬有的海鮮、熱葷及前菜之外，「愛麗絲夢遊仙境」主題的特色精緻甜品更在今個聖誕隆重登場，包括「愛麗絲夢遊仙境」檸檬藍莓朱古力樹頭蛋糕，外形是參考女主角愛麗絲鑽進樹幹中的兔子洞，從而掉進魔幻王國裡的經典場景，蛋糕內是以70％法國Valrhona黑朱古力Ganache、清甜檸檬忌廉、濃厚藍莓果醬，以內外圈形式鋪滿四層朱古力蛋糕，塑造豐富層次口感。餅廚特意為外層的朱古力添上精巧細紋，同時飾以杏仁糕，進一步模仿樹幹形態，最後更加上由蛋白糖砌成的小巧香菇及以開心果蛋糕碎模仿而成的林間草地，為一眾甜品迷完美還原了這個經典的童話場面。

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另一款「紅心王后」雜莓意大利芝士蛋糕，設計概念源自紅心皇后以紅黑為主的整體造型，外層是以紅色及黑色相間的心型朱古力，中間加上金箔分隔，充滿節日氣氛。內層是以兩層海綿蛋糕作基底，並加入酸甜清新的雜莓及輕盈富濃郁奶香的意大利馬斯卡彭軟芝士慕絲，完美配搭，令人一試難忘。

其餘甜品還有「紙牌僕人」海鹽焦糖榛子蛋糕、「瘋帽子陀錶」熱情果牛奶朱古力慕絲蛋糕、「柴郡貓」紫薯草莓撻等。

另外，凡於12月24日至26日及31日惠顧花月庭自助晚餐，每位客人可免費獲贈PAUL & JOE 糖瓷防曬隔離乳 SPF 50＋ PA＋＋＋＋ 10ml 02色旅行試用裝及購物優惠券乙份（價值110元）。數量有限，送完即止。

花月庭——愛麗絲味遊聖誕自助晚餐

地址：旺角太子道西一九三號帝京酒店二樓

電話： 2622 6154

供應日期：12月24日至26日及31日

價錢：

平安夜自助晚餐

首段17:30 – 19:30

成人788元 小童578元

次段20:00 – 22:00

成人838元 小童628元

聖誕節自助晚餐

首段17:30 – 19:30

成人758元 小童548元

次段20:00 – 22:00

成人818元 小童608元

(以上價錢另加一收費)

記者：招美寶